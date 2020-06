Temporali e frane, cala l’allerta per le prossime ore

Scende a codice arancione il rischio per il dissesto idrogeologico nel Varesotto. Dopo una notte da codice rosso, infatti, la Protezione Civile regionale ha emesso un aggiornamento della situazione in cui si prevede un progressivo miglioramento della situazione.

“La Lombardia continua ad essere interessata da una vasta depressione ben strutturata a tutte le quote -si legge nella nota-. Per la giornata di oggi, martedì 09, tempo instabile con probabili rovesci o temporali sparsi via via più probabili tra pomeriggio e sera sulla Pianura mentre su Alpi e Prealpi presenti già dal mattino. Saranno possibili ancora, localmente, di forte intensità. La probabilità maggiore di temporali forti si avrà su Prealpi e Pianura, mentre sulle Alpi (in particolar modo su Media e Alta Valtellina) la probabilità sarà inferiore”.

Per quanto riguarda la fascia alta del Varesotto -quella di Prealpi e Laghi- a partire dalle 13 di oggi si parla di un codice arancione (moderata criticità) per il rischio di dissesto idrogeologico e di codice giallo (criticità ordinaria) per il rischio di temporali forti e allagamenti. Nella zona più a sud delle provincia, invece, a tutte le criticità viene assegnato il codice giallo.

Uno scenario che verrà aggiornato nelle prossime ore quando si prevede “tempo ancora instabile con rovesci o temporali sparsi possibili ovunque, maggiormente probabili nel pomeriggio/sera tra Prealpi e Pianura. Saranno ancora possibili locali fenomeni di forte intensità”.