Test a Vallelunga, prima volta con la Ferrari per Alessio Rovera

Con qualche mese di ritardo rispetto al previsto, Alessio Rovera ha potuto finalmente provare il suo nuovo “abito rosso”: il pilota varesino, campione italiano GT in carica, ha effettuato la prima serie di test a bordo della Ferrari 488 GT3, la vettura con la quale disputerà il prossimo Campionato Italiano Gran Turismo con i colori del team AF Corse.

All’autodromo romano di Vallelunga, Rovera ha quindi compiuto il primo passo di avvicinamento verso il torneo tricolore che scatterà nel weekend tra il 17 e il 19 giugno sul circuito del Mugello con una tappa valida per la classifica Endurance: il “quasi” 25enne di Casbeno prenderà parte infatti a entrambe le serie a ruote coperte e per questo motivo è ancora più importante per lui approfondire la conoscenza con la nuova vettura, dopo anni trascorsi al volante di Porsche e Mercedes. Al suo fianco ci sarà – sia in Sprint sia in Endurance – il giovane comasco Giorgio Roda me per l’equipaggio Endurance (che prevede tre piloti per la stessa vettura) prende sempre più quota la candidatura di un big come Antonio Fuoco, il pilota calabrese cresciuto all’interno dell’Academy Ferrari.

Due le giornate di test con la 488 GT3 di Maranello, equipaggiata con le ultime evoluzioni e con un motore V8 biturbo da 3,9 litri e 550 cavalli. Una potenza di fuoco che Alessio intende sfruttare a proprio favore: «Quello di Vallelunga è stato un esordio positivo e sono contento del lavoro svolto insieme al team, sempre puntuale. La 488 mi ha fornito buone sensazioni fin dai primi chilometri e non è stato un problema ritrovare il piacere di guidare una GT3 in pista dopo uno stop forzato così lungo: non vedevo l’ora. Questo è solo il primo tassello della stagione, ma anche una bella emozione e un orgoglio esordire su una Ferrari, vettura che mi ha impressionato per bilanciamento, inserimento e mordente in frenata. Su passo gara e assetto generale siamo già a buon punto tant’è vero che il secondo giorno abbiamo simulato pure una qualifica e montato gomme nuove: credo che sulla prestazione pura possiamo ancora migliorare, sia come messa a punto sia come guida».

Il programma di avvicinamento di Rovera al CIGT prevede ora nuovi test sui tracciati di Misano e del Mugello, altri circuiti che poi saranno teatro della serie tricolore: «Per raggiungere il limite la macchina va conosciuta più a fondo, soprattutto nei punti di forza. Sarà uno dei target principali dei prossimi test. Le motivazioni sono al massimo e con AF Corse e i compagni di squadra puntiamo a ottimizzare il lavoro prima dell’esordio in campionato».