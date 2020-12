Gran Turismo, Rovera cerca il bis tricolore. E a Vallelunga c’è anche Marciello

Scatta quest’oggi – venerdì 4 dicembre – l’ultima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo 2020 nella cornice dell’autodromo romano di Vallelunga: un weekend dedicato alla serie Sprint del CIGT che deve ancora assegnare il titolo nella classe regina (la GT3) dopo che quello Endurance è finito nelle mani del varesino Alessio Rovera, in equipaggio con Antonio Fuoco e Giorgio Roda.

Rovera, 25 anni di Casbeno, è però seriamente intenzionato a cercare il bis e a “unificare il titolo” – si direbbe nel pugilato – prendendosi anche lo scudetto Sprint, quello che d’altra parte ha già conquistato nel 2019. A Vallelunga però Alessio – di nuovo in abitacolo con Giorgio Roda – avrà bisogno di una impresa e di qualche “incastro” favorevole: il capoclassifica Riccardo Agostini infatti, ha un vantaggio netto sull’accoppiata lombarda Rovera-Roda, ovvero 83 punti contro 58. In palio ce ne sono 40 – si disputeranno infatti due gare – e bisogna quindi considerare gli “scarti” visto che per la classifica finale andranno contati i 6 migliori risultati su 8. Agostini (su Audi R8 del team ufficiale) in questo momento può “sottrarre” 16 punti, Rovera e Roda solo 9. E per la lotta al titolo ci sono anche Lorenzo Ferrari (Mercedes Amg della AKM Motorsport) e l’accoppiata Nemoto-Tujula con la Lamborghini della VSR.

Marciello con i colori della “Stella a tre punte” – foto M. Losi/VN

Le gare laziali saranno inoltre impreziosite dalla presenza di piloti che quest’anno hanno corso nei campionati internazionali: tra essi spicca anche Raffaele Marciello, il 26enne cresciuto nella Academy Ferrari che gareggia con licenza varesina e che dalle nostre parti vanta tanti tifosi. “Lello”, è ormai un uomo Mercedes e a Vallelunga affiancherà Alexander Moiseev sulla Amg GT3 della Antonelli Motorsport.

E nella classe regina ci sarà anche la scuderia Nova Race di Jerago con Orago: il titolare e pilota Luca Magnoni (che ha vinto il titolo GT4 Endurance Am) porterà per la prima volta in gara la nuova Honda NSX GT3 appena arrivata nella factory varesina diretta da Nicola Sinigaglia. Insieme a Magnoni ci sarà un pilota di altissimo profilo, l’ex campione italiano Marco Bonanomi che ha già utilizzato in gara le NSX.

Nova Race, tra l’altro, sarà impegnata su due fronti perché in GT4 il team jeraghese punta al titolo Pro-Am con Luca Segù e Francesco De Luca, che avranno a disposizione la Mercedes Amg di categoria e che scatteranno al via con il ruolo di leader in classifica anche se con due soli punti di vantaggio (85 contro 83) rispetto all’altra Mercedes – ma del team Villorba Corse – condotta da Belicchi e Vullo. Lotta tricolore animatissima, anche perché vi partecipano anche la BMW M4 ufficiale di Riccitelli e Guerra (che segue a ruota gli avversari partendo da quota 79) e il bustocco Paolo Gnemmi che di punti ne ha 68 e che sarà al via insieme al forte toscano Riccardo Pera sulla Porsche Cayman del team Ebimotors. E con il gioco degli scarti, tutto può accadere.

L’ultimo week end stagionale si aprirà oggi – venerdì – alle 11,15 con la prima sessione di prove libere, a cui seguirà la seconda alle ore 14.35. Sabato le due sessioni di prove ufficiali (ore 10.40 e 11.10) per la griglia di partenza di gara-1 in programma alle 15 e di gara-2 che scatterà domenica mattina alle ore 11. Entrambe le gare avranno la durata di 50 minuti + 1 giro.