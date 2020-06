Un incontro riservato a bambini e genitori, per condividere emozioni

Ritrovarsi al crepuscolo, con i bambini, per condividere l’esperienza del coronavirus. La proposta è dell’associazione Essere esseri umani che invita i bambini in età scolare (6-10 anni), accompagnati da un genitore, alla serata di mercoledì 24 giugno dalle ore 18.30 alle 19.30 nel giardino del Centro omonimo, in via Limido 48 (Bosto). Le terapeute Bianca Bisioli e Silvia Crespi guideranno i bambini, ciascuno accompagnato da un genitore, in un percorso ludico ed espressivo che li aiuti a dare un senso alle tante emozioni di questo lungo periodo di quarantena.

I bambini potrebbero aver mostrato durante questi ultimi mesi segni di affaticamento e di stress. Segnali che ogni genitore non deve sottovalutare, rendendosi ancora più presente e disponibile nei confronti dei propri figli. “E’ importante infatti trasformare questi momenti da delicati a dedicati”, spiegano i promotori.

Da qui l’idea di un incontro particolare in uno spazio protetto e sicuro, il giardino dell’associazione “così da poter garantire le dovute distanze e godere nello stesso tempo dei benefici del contatto con la natura”.

Con mamma o papà vicini, i bambini potranno far emergere le tante emozioni e i pensieri accumulati in questo periodo faticoso e potranno così esprimerle,”giocarle”, condividerle, riuscendo così a dar loro un significato e ad elaborarle.

Lo spazio è limito a un massimo di cinque coppie (un genitore e un bambino).

L’iscrizione è obbligatoria inviando una mail a segreteria@essereesseriumani oppure telefonando al numero 349 8096774.

La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’associazione (la tessera annuale costa 20 euro).

Alla serata ciascuno potrà portare un cuscino per sedersi, un telo da stendere per terra, una o più riviste. Pennarelli, pastelli a cera saranno invece forniti dal Centro.