Al “Franco Ossola” si fa anche il fieno

La storia recente del Varese Calcio – che nella prossima stagione potrebbe tornare in Serie D: attesi a brevissimo gli sviluppi – ci ha abituato un po’ a tutto, anche se le immagini provenienti oggi dallo stadio “Franco Ossola” vanno al di là della normale immaginazione.

Sul prato di Masnago sono infatti in azione i… trattori per fare il fieno: i macchinari agricoli infatti sono intervenuti per tagliare l’erba, ormai alta a causa del lungo periodo di inutilizzo dell’impianto sportivo, e ne hanno ricavato alcuni “balloni” come se fosse un normale prato campagnolo.

Poco male, per la verità, nel senso che la cosa più importante è la manutenzione del prato che – speriamo – tornerà a essere calcato dai calciatori; a quel punto tanto vale trasformare l’erba in cibo per animali. Ma le foto fanno comunque una certa impressione: l’augurio è che restino un unicum e che dalle settimane a venire i giardinieri possano tornare a occuparsi del prato con le modalità tipiche di uno stadio per il calcio.