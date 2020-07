Algoritmi e intelligenza artificiale rivoluzionano anche la sanità

Cerba HealthCare Italia è un’azienda italiana che opera nel settore sanità – centri diagnostici – e fa parte di un gruppo internazionale che conta più di 8.000 lavoratori dipendenti e un fatturato che supera il miliardo di euro.

Il core business del gruppo è incentrato sulle analisi di laboratorio, settore in cui è tra le prime cinque aziende su scala mondiale. In Italia è presente attraverso un network di strutture sanitarie il cui elemento caratterizzante è il focus sulla medicina predittiva che punta al mantenimento della salute del paziente, prima che all’intervento sul paziente malato, e sul wellness mediante l’integrazione dei dati clinici del paziente (esami di laboratorio, test genetici, diagnostica per immagini, indagini specialistiche) e il monitoraggio dello stile di vita dello stesso.

Recentemente l’azienda è stata menzionata in uno studio effettuato dal “Il Sole 24 Ore” sulla crescita resiliente delle aziende italiane in un periodo compreso tra il 2007 ed il 2017: su un campione di 140.000 società, Cerba si è classificata al trentottesimo posto. Dal 2005, a capo della società c’è Stefano Massaro: classe 1976, prima giovanissimo visionario e imprenditore del settore healthcare, oggi manager nel gruppo internazionale, ceo della società italiana e recentemente divenuto membro del comitato direttivo di tutto il gruppo Cerba HealthCare nel mondo.

John Sculley, già amministratore delegato di Pepsi Cola ed Apple, dice che l’innovazione non è mai arrivata attraverso la burocrazia e la gerarchia. È sempre arrivata attraverso gli individui. Dottor Massaro, che cosa significa fare innovazione nella sanità?

«Nel nostro settore, l’innovazione è uno strumento che favorisce il successo attraverso una nuova capacità di creare benessere, è la dimensione applicativa di un’invenzione, di una scoperta. Innovazioni ed invenzioni sono complementari, ma non sinonimi: innovazione è ciò a cui assistiamo ogni qualvolta un’azienda è in grado di portare l’invenzione alla sua ascesa industriale, di attribuirle rilevanza economica e, in ultima analisi, farla entrare nella vita delle persone».

Un esempio?

«Non fu certo Apple ad inventare il lettore Mp3, ma fu l’iPod a mettere migliaia di canzoni nelle tasche delle persone grazie ad un oggetto di uso comune. Analogamente, l’innovazione nella sanità segue lo stesso principio: oggi abbiamo a disposizione strumenti straordinari legati all’intelligenza artificiale e al machine learning. Disponiamo di oggetti che portiamo nella nostra quotidianità, un esempio su tutti lo smartphone, capaci di tenere traccia di ogni nostra abitudine, di ogni nostro movimento e di ciascuno dei nostri parametri vitali. Abbiamo a disposizione la capacità scientifica di analizzare il genoma umano in maniera tale che solo dieci anni fa sarebbe stato inimmaginabile. Abbiamo compreso che le abitudini di vita dell’individuo ed il patrimonio genetico dello stesso interagiscono fino a determinare l’incidenza di qualsiasi fattore di rischio. Disponiamo di sistemi di CRM (customer relationship management, ndr) avanzatissimi: abbiamo a disposizione la capacità di elaborare algoritmi sempre più veloci per individuare la correlazione tra cause ed effetti. Siamo ormai abituati a convivere con queste tecnologie in svariati ambiti delle nostre vite. Il mercato è capace di anticipare i nostri gusti e i sistemi di intelligenza artificiale, oramai sempre più diffusi, coprono il 99,9 per cento della conoscenza nota. L’errore marginale può esserci ma, in termini di velocità, efficienza, puntualità e capienza di informazioni, non hanno rivali. Un sistema di intelligenza artificiale se oculatamente programmato tramite algoritmi è in grado di distinguere opere d’arte autentiche da opere contraffatte, è capace di distinguere una patologia da un normale disturbo, è in grado di fare riconoscimenti facciali e molto, molto altro ancora. Si potrebbe andare avanti all’infinito ad enumerare le opportunità di implementare l’intelligenza artificiale con il mondo in cui viviamo. Esiste infatti un paniere enorme di invenzioni che attendono solo che qualche innovatore le sappia intuire, concretizzare e porre al servizio della collettività. Fare innovazione in sanità significa avere in mente la visione del centro medico del futuro o, ancora, della “presa in carico della salute dell’individuo».

Nella sanità il tema della spesa è sempre al centro del dibattito pubblico. Con il digitale le cose cambieranno?

«L’esigenza di innovare, oggi, passa dalla necessità impellente di un cambiamento nel paradigma della sanità: l’avvento della tecnologia deve democratizzare l’oggetto. Nella sanità, a dispetto delle altre tipologie di aziende, innovare, ha comportato sino ad ora, un aumento della spesa. Il pay off di Delta Medica (azienda in cui il Dott. Massaro era ceo prima di Cerba, ndr) era: “Si è abbastanza grandi per seguire l’individuo in tutto e quindi anche abbastanza piccoli per sapere chi è”. Ne conseguono costi maggiori ma anche grandi aspettative per il futuro. Dati alla mano, scienza e medicina hanno permesso di estendere l’aspettativa di vita e ora la sfida prioritaria dell’innovazione è quella di innalzare l’aspettativa di vita sana riducendo conseguentemente il costo salute della collettività. Adesso, grazie all’avvento della cosiddetta “digital health”, possiamo fare più prestazioni in tempi minori ed a costi più contenuti».

In che modo avete creato innovazione?

«L’abbiamo fatto e continueremo a farlo instancabilmente senza dimenticare che non esiste innovazione senza passare dall’errore e dal fallimento di alcuni progetti. È questo l’elemento chiave. Nel 2013 abbiamo creato il “Medical Life Coaching”, un programma che consente di cambiare la vita e lo stato di salute del paziente. Abbiamo dato vita ad un algoritmo capace di mettere in relazione 12 valori ematici fondamentali con le abitudini di vita del paziente, il suo stile alimentare e il monitoraggio dell’attività fisica effettivamente svolta. Abbiamo presentato il progetto a moltissime aziende tecnologiche e siamo approdati ad un accordo con Garmin, leader mondiale della navigazione satellitare: nel 2014 Medical Life Coaching è stata la prima piattaforma sanitaria al mondo ad unire la cartella clinica del paziente ai dati forniti da un “wearable device”, bracciale prodotto da una multinazionale di Kansas City capace di tenere traccia del movimento e del numero di pulsazioni dell’individuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7».

