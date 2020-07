Busto Arsizio, controlli in centro e due denunce

Erano circa le 23:45 di venerdì, quando una pattuglia “in borghese” del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, che stava pattugliando le vie e le piazze del centro per monitorarne discretamente le frequentazioni, in Piazza Vittorio Emanuele II ha proceduto al controllo di un giovane, persona già nota alle Forze dell’Ordine.

Mentre gli agenti verificavano documenti e precedenti del ragazzo, alle loro spalle è spuntata un’autovettura con cinque uomini a bordo che, trovando la strada occupata dai poliziotti e dalla persona che stavano controllando, nonostante l’esibizione dei tesserini di riconoscimento, hanno iniziato a inveire pretendendo di passare

immediatamente.

Poiché i poliziotti, che si sono chiaramente qualificati, hanno fatto presente che in quel momento non potevano spostarsi essendo impegnati in un controllo di polizia, due degli occupanti dell’autovettura sono scesi dall’utilitaria continuando a offenderei tutori dell’ordine e la Polizia in generale, minacciando nel contempo che sarebbe “finita male”.

A quel punto gli agenti hanno necessariamente rivolto le loro attenzioni anche agli ultimi arrivati, chiedendo loro i

documenti, ma quelli, sempre lanciando insulti, sono risaliti in auto e ripartivano sgommando.

Il personale operante aveva comunque annotato la targa dell’auto e quindi identificato successivamente il proprietario, si è proceduto a rintracciare la vettura e gli occupanti condotti in Commissariato.

I due autori degli insulti e delle minacce, due fratelli marocchini di 24 e 22 anni, con vari precedenti, sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per rifiuto di fornire le proprie generalità.