Cerimonia dei diplomi irrinunciabile per i bambini

“Non avremmo mai potuto privarci di questo momento così importante” scrivono le maestre della scuola dell’infanzia Dell’Acqua raccontando di come si è celebrato l’ultimo giorno di scuola, lo scorso 30 giugno, almeno per gli alunni più grandi, i coscritti del 2014, che il prossimo anno andranno alle elementari.

Per loro l’esperienza della materna si era conclusa all’improvviso lo scorso febbraio, ma un momento di congedo vero dall’esperienza e dagli amici dell’asilo era comunque necessario.

Così, nel pieno rispetto delle normative di prevenzione, le maestre hanno organizzato la tradizionale consegna dei diplomi per l’ultimo giorno di scuola, il 30 giugno in un luogo aperto e suggestivo: i prati attorno alla chiesa di Sant’Eusebio.