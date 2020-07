Domotica e Isis Facchinetti, premiate le eccellenze

Zahid Hossain, Veronica Viceconti, Luca Pedrotti, Giovanni Biaggio e Tommaso Toaiari sono i ragazzi del quarto anno dell‘Isis Facchinetti di Castellanza arrivati sul podio nazionale del premio Scuola Digitale di Samsung Lab. La Dirigente dell’Istituto, Anna Maria Bressan, li ha voluti premiare con una cerimonia raccolta ma che ne ha gratificato l’impegno la determinazione nella partecipazione, anche a distanza al progetto di domotica a sostegno della disabilità: i ragazzi hanno progettato una telecamera permette di leggere i movimenti della testa e degli occhi e di muovere un mouse. «L’obiettivo – spiega il docente Loris Pagani – è quello di passare dal progetto al prototipo con l’aiuto degli studenti di meccatronica». Agli studenti è stato consegnato uno smart watch della Samsung oltre ad attestati, targa e trofeo per l’Istituto.

Sempre al Facchinetti sono stati premiati i i primi tre gruppi classificati al Facchinetti SCHOOL contest, un concorso organizzato dal gruppo di studenti partecipanti al progetto Peer Stare Bene, organizzato da ATS Insubria (con i suoi operatori Michele Di Paola, Marco Caprioglio e Valeria Santacroce) e coordinato dalla professoressa Franca Colombo, che prevede la produzione di prodotti multimediali a tema con gli argomenti proposti dal lavoro svolto, prima in presenza, poi a distanza dai ragazzi partecipanti all’attività di peer Education, tra i quali promuovere la salute ed analizzare le emozioni dei coetanei durante e post lockdown. Il primo premio, pari a 300 euro in buoni acquisto Amazon, è stato ritirato dagli studenti Simone Costantini e Mirko Serio di 2GI insieme a Edoardo Pellegatta (tra le richieste del Contest vi era quella di coinvolgere altri coetanei esterni al progetto), il secondo premio e il terzo premio, pari a 200 euro in buoni Amazon spettano rispettivamente a Matteo Bonanno di 3EM e al suo gruppo composto da Andrea Barile e Emanuele Giuseppe; e a Leonardo Ferrario di 3EM che ha partecipato con gli amici Claudio De Crescenzo e Riccardo Padovan.

«Anche in questo momento di fermento per ottemperare a tutti gli adempimenti richiesti in previsione del prossimo anno scolastico il Facchinetti – fa sapere la scuola non si dimentica dei tanti riconoscimenti ottenuti dai suoi studenti e dai suoi docenti e si propone di celebrarli durante i festeggiamenti del Facchinetti Day che quest’anno si terrà, in via eccezionale a causa dell’emergenza sanitaria, a settembre anziché al termine delle lezioni».