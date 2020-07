“Fermoimmagine. Diario di una quarantena”, Nicoletta Romano svela il suo nuovo libro

Martedì 28 luglio alle ore 18.30 al Salone Estense del Comune di Varese ci sarà la presentazione di “Fermoimmagine, diario di una quarantena”, il libro di Nicoletta Romano.

L’autrice verrà intervistata dal giornalista Michele Mancino.

“Tutto ebbe inizio a Gennaio a Wuhan, in Cina, quando, con un mese di ritardo, il governo cinese si decise a rivelare al mondo l’esistenza del Coronavirus. Noi vedevamo le immagini di quella tragedia, il numero dei morti, il confinamento, come una cosa lontana da noi, che non ci riguardava…”

Attraverso il suo diario, la giornalista e scrittrice Nicoletta Romano, Direttore di Living, fa rivivere attraverso la sua penna sottile, non scevra di ironia, la disorientata quotidianità densa di paure, desolazione e sentimenti del periodo del lockdown.

Potete riservare il vostro posto a sedere scrivendo a: redazione@livingislife.it

Bisognerà scrivere il vostro Nome, Cognome e numero telefonico.