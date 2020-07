Ecco Klip@, la molletta che “parla”. Via al crowdfunding per produrla

Al via la campagna di crowdfunding per la produzione di Klip@, una molletta con i super poteri che avvisa con una notifica sullo smartphone quando “il tuo bambino si allontana, se la tua bici viene mossa da qualcuno, se l’acqua nella pentola bolle e tu stai facendo altro, se il campanello suona ma tu stai ascoltando musica e in mille altre situazioni”.

Quante volte abbiamo pensato che un assistente personale ci avrebbe potuto aiutare nelle nostre attività multitasking quotidiane? Preparare la cena attendendo impazientemente che l’acqua bolla e pensare che servirebbe proprio qualcosa che aspettasse al posto nostro, così da poter fare altro nel frattempo, ad esempio. Da questa idea nasce Klip@ (klip-at), la molletta tecnologia ideata da devAIs, startup di Varese che si occupa di soluzioni IoT and to end, fondata da Luca Spampinato e Ettore Decio.

Il progetto è da oggi su Indiegogo.it, piattaforma di crowdfunding online che dal 2008 ha raccontato 800.000 idee innovative al pubblico e resterà disponibile fino a fine ottobre 2020 con il Fixed Goal di 12.000€ per procedere con la produzione e la spedizione del prodotto a chi ne ha fatto richiesta.

All’interno di Klip@ sono stati installati termometro, microfono, igrometro, accelerometro e giroscopio, per rispondere a tutte le possibili necessità degli utenti, alcune già ipotizzate e infinite altre programmabili semplicemente tramite l’APP dedicata. L’accattivante scocca esterna invece è stata realizzata con la stampa in tridimensionale in collaborazione con Elmec 3D.

Come funziona Klip@ lo racconta Marco Garzola, Ingegnere elettronico, esperto nel mondo dell’IoT e inventore di Klip@. “Quando ho iniziato a pensare a Klip@ ho immaginato ad un dispositivo che fosse prima di tutto semplice e che potesse essere usato da tutti, e che si adattasse a tutte le necessità di chi la possedesse. Per attivare Klip@ bastano tre mosse: la si scuote per svegliarla, le si dice a voce cosa fare e la si attacca all’oggetto che si vuole monitorare. Il gioco è fatto. Io la uso anche come baby monitor per mio figlio, attaccandola alla culla. Quando si sveglia e piange ricevo una notifica sul cellulare”.

Una volta avuta l’idea Marco si è rivolto all’amico Ingegnere Mario Petrosino per il design hardware e a imprenditori con esperienza che lo potessero supportare nella costruzione del prototipo e del lancio.

Klip@, che ha come claim “il tuo sensore amico” ed è stata pensata con tre caratteristiche: è semplice da usare, bastano 3 mosse e poi si occupa lei di avvisare il suo proprietario con una notifica sul cellulare, può essere usata per molteplici attività, accedendo all’applicazione e scegliendo quali sensori attivare in funzione dell’azione che si vuole che monitori, è a disposizione delle persone per dare una mano nelle attività della vita quotidiana con una semplice notifica sul cellulare.

