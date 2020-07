Inizia l’avventura del nuovo Città di Varese: “Serenità e continuità”

Si alza il velo sul nuovo Città di Varese. La società biancorossa nata un anno fa e iscritta al campionato di Terza Categoria si è fusa con il Busto 81 riuscendo così ad avere la possibilità di partecipare al campionato di Serie D 2020-2021.

Si è svolto a Viggiù, gentilmente ospitati dalla famiglia Fusella, la prima conferenza stampa del nuovo corso della società biancorossa. A presentare le novità e rispondere alle prime domande sono Stefano Pertile e Stefano Amirante, i due personaggi insieme al compianto Cesare Bonazzi che un anno esatto fa hanno dato il via a questo progetto.

Il primo a prendere parola è stato Pertile, che passando il testimone della presidenza, spiega: «Oggi credo che si chiuda la parte del vecchio Città di Varese. Non possiamo non ringraziare chi ci ha sostenuto e i ragazzi che hanno vinto il campionato di Terza Categoria. Si apre questa nuova pagina e continuare con lo spirito di partenza di questa società. Stiamo lavorando per un sogno, non mi aspettavo di arrivare a questo punto. Oggi ripartiamo a quattro livelli più alti e siamo pronti per questa avventura. Chiedo ai tifosi di continuare a seguirci. vogliamo dare serenità a questa piazza per dare qualcosa di continuativo».

Tocca invece al neopresidente Amirante toccare subito la questione economica svelando chi supporta la parte economica: «Diciamo subito che le mie conoscenze per trovare risorse erano quelle con Antonio Rosati, che ha collaborato anche al Milano City, gli ho chiesto se ci supportasse anche in questa avventura. La società si chiama You&Me, una società che si occupa di sviluppo aziendale. Rosati ci ha dato disponibilità. Non bastava, abbiamo chiesto altro e abbiamo trovato due persone impegnate attualmente nella Pro Sesto. Sono vicine a noi a livello economico e potrebbero avvicinarsi ulteriormente a noi nel corso dell’anno. Per me nel calcio, più di chi ci metta i soldi, conta pagare le fatture e le coperture economiche».

Tocca sempre ad Amirante rispondere alle questioni campo di allenamento e stadio: «Abbiamo chiesto a tutti i collaboratori che parte delle risorse andassero nelle strutture, problema sempre attuale a Varese. Inizieremo quindi a costruire qualcosa per le strutture di allenamento. Abbiamo fatto richiesta al comune, formalmente via Pec, per l’assegnazione decennale del centro sportivo delle Bustecche, con l’impegno di fare dei lavori a campo, spogliatoi e tribuna. Siamo a buon punto, ci tengo anche a dire che con il Comune si è aperto un rapporto importante ma serio. I lavori dovrebbero durare tre mesi, speriamo non di più. Non chiediamo lo stadio in gestione perché non è gestibile. Il Comune ci ha dato disponibilità per la gestione e prendere lo stadio a gettone. Nella convenzione che andremo a sottoscrivere, prenderemo anche la casetta del custode per avere anche un luogo simbolico per fare la sede. Sarà il comune a curare la gestione del campo e noi lo impegneremo per le partite».

