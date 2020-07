Libri a domicilio per le persone anziane

Vuoi leggere un libro della biblioteca di Varese ma hai difficoltà di spostamento? Prenotalo e noi lo porteremo direttamente a casa tua. Dal 3 agosto il Comune di Varese sperimenta un nuovo servizio dedicato alle persone anziane, con disabilità o comunque con difficoltà di spostamento. “Ti porto un libro” questo il nome del progetto che prevede la consegna a domicilio dei volumi che fanno parte del sistema bibliotecario varesino.

«Intendiamo dare una possibilità in più ai cittadini che amano leggere – spiega il sindaco Davide Galimberti – ma che in questo periodo hanno più difficoltà a recarsi in via Sacco. Per questo abbiamo deciso di sperimentare un nuovo servizio di consegna a domicilio dei libri in prestito presso la biblioteca civica. Un modo quindi per potenziare l’accesso alla cultura evitando alle persone più fragili di doversi muovere troppo in questo periodo in cui il covid19 purtroppo è ancora tra noi. Dopo settembre inoltre, in base ai dati sul gradimento del nuovo servizio, valuteremo se rendere permanente questo progetto».

La consegna dei libri sarà effettuata in bicicletta dai giovani volontari del servizio civile che quest’anno sono impegnati nell’ambito dei progetti legati alla Biblioteca di Varese. Nel dettaglio il servizio sarà organizzato con queste modalità: la consegna e il ritiro a domicilio saranno effettuati nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dei mesi di agosto e settembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 3 agosto 2020 e la prenotazione dei volumi potrà avvenire attraverso contatto telefonico o invio di mail alla Biblioteca Civica; gli utenti saranno poi richiamati per fissare un appuntamento nei giorni prestabiliti e nella fascia oraria concordata. Il servizio sarà effettuato dai volontari di servizio civile nel rispetto di tutte le misure di contenimento Covid previste dalla normativa.