Lombardia Ideale: “Pellicini ha voltato le spalle al suo vicesindaco”

La campagna elettorale per le amministrative di Luino entra nel vivo. Dopo l’annuncio della candidatura di Franco Compagnoni per il centrodestra orfano della Lega, arriva la dichiarazione di Mattia Cavallini commissario per l’Alto Varesotto di Lombardia Ideale. «Il nostro è un movimento civico nato due anni fa per portare avanti le istanze del territorio – dice Cavallini – coinvolgendo tutti coloro che si sentono di centrodestra ma che non si riconoscono nei partiti tradizionali, fin dal primo incontro ha sempre privilegiato l’unità del centrodestra al fine di creare una lista unitaria – in continuità con i 10 anni dell’amministrazione Pellicini – aggiungendo, però, persone e idee nuove per dare quel senso di novità e ricambio doveroso dopo molti anni di amministrazione».

Lombardia Ideale, che ha ottenuto il 4% dei consensi alle ultime elezioni regionali, entra nella competizione elettorale di Luino al fianco della Lega e di un gruppo di civici. Cavallini manda anche un segnale agli ex alleati di centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia, Forza Italia. «Ci dispiace che, dopo settimane di teatrino, Fdi e Forza Italia abbiano portato alla rottura definitiva di un accordo già sottoscritto e condiviso da tutti ma che, però, non è stato rispettato: se così non fosse possono sempre smentirci pubblicando l’accordo. Noi siamo per una politica trasparente e che faccia l’interesse dei Luinesi, non ci prestiamo a giochi da prima Repubblica di cui i cittadini sono stufi ma cerchiamo di lavorare per costruire i prossimi 5 anni coinvolgendo persone che hanno apprezzato l’ottimo lavoro di Lombardia Ideale sul territorio che spesso qualcuno, volutamente, si dimentica di considerare».

«La nostra porta era aperta con l’auspicio di riunire il centrodestra ma, dopo aver disattesso gli accordi, il sindaco uscente ha voluto creare una lista insieme ai suoi oppositori, voltando le spalle al suo leale vicesindaco – conclude Cavallini-. Usciamo da un’emergenza sanitaria devastante e ci aspettano mesi duri sul lato economico e sociale; è il momento di mettere in campo risorse ed energie che possano guidare la città e i cittadini nel prossimo futuro. Nei prossimi giorni presenteremo la nostra squadra, competitiva e all’altezza della sfida che ci attende. Ora è tempo di pensare ai Luinesi a testa bassa e con il massimo impegno».