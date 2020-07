Nello studio e nell’arte di Enrica Turri Bonacina

Primo evento “in presenza” della programmazione di ARTEinstudio è la visita all’atelier privato di Enrica Turri Bonacina nella mattinata di domenica 5 luglio 2020 (con qualsiasi tempo). Organizzato da Beautiful Varese, a cura di Carla Tocchetti, l’evento è un piccolo omaggio alla tradizione di aprire all’Arte i cortili del borgo nel primo finesettimana di luglio per la rassegna “Penasca: un borgo da riscoprire” che si svolgerà quest’anno interamente su facebook, per un mese intero a partire da sabato 4 luglio.

“Vi narrerò le albe e i tramonti con i tenui colori della mia tavolozza e se darete ascolto alle emozioni che provai vi mostrerò i volti dell’Italia che ho tanto amato. Sono visioni, ricordi della mia terra, radice della mia stirpe varesina, consacrate dalla severa dolcezza del panorama del lago di Varese”. Amava raccontare così la decana degli artisti varesini l’impulso a creare acquarelli e oli che hanno avuto un grandissimo gradimento a livello locale e internazionale per oltre mezzo secolo.

Nata a Somma Lombardo nel 1917, Enrica Turri Bonacina fu allieva di Gino Moro a Milano, dove si appassionò al capitolo del chiarismo nella lezione del naturalismo lombardo applicandolo felicemente ai paesaggi percepiti dal suo studio sul colle San Fermo a Varese: il maestoso Monte Rosa, la piana verdissima, boschi, corsi d’acqua…

L’evento è organizzato in osservanza delle più recenti normative DPCM e regionali, ed è riservato a due gruppi di al massimo sei persone che si alterneranno distanziati nello splendido cortile seicentesco e all’interno della dimora. L’appuntamento è previsto per le ore 11.30 oppure le ore 12.15 a seconda della prenotazione effettuata, si raccomanda di arrivare sul luogo alcuni minuti prima per espletare le formalità dell’ingresso. Al termine dell’evento è previsto un momento conviviale (per informazioni e prenotazioni scrivere a carla@arteinstudio.com).