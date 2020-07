Primo colpo per la difesa del Città di Varese: Francesco Mapelli

Dopo gli arrivi dei centrocampisti Giovanni Scampini e Donato Disabato e dell’attaccante Salvatore Lillo, il Città di Varese mette in rosa il primo difensore: si tratta di Francesco Mapelli, centrale classe 1996.

Nato a Monza, ha già vestito in passato la maglia biancorossa, nel 2015, con la squadra Primavera nell’ultimo anno di Serie B prima del fallimento. Da lì ha giocato tanto in Serie D – oltre 100 presenze e 4 gol totali – vestendo le maglie di Sambenedettese, Castelfidardo, Lecco, Ciserano, Pavia, Seregno e Virtus Ciserano Bergamo. Nell’ultima stagione ha collezionato 13 “gettoni” prima dell’interruzione del campionato.

Le prime parole di Mapelli da giocatore del Varese sono state raccolte dall’ufficio stampa del club: «Sono molto contento di essere arrivato a Varese e spero in un campionato positivo da parte mia e di tutta la squadra. Di Varese ho ricordi bellissimi legati all’ultimo anno della Serie B quando, da giocatore della Primavera, andai due volte in panchina in Serie B. La trasferta di Catania è per me indimenticabile: sul nostro aereo c’erano i tifosi che hanno cantato sia all’andata che al ritorno dopo la sconfitta per 2-0».