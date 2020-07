Rescaldina, weekend tra musica live e incontri letterari

Weekend tra musica live e incontri letterari per Rescaldina. Venerdì 10 luglio alle 21 in piazza Europa a Rescalda, per la rassegna estiva ResTiAmo Rescaldina, l’appuntamento è con il concerto di Moreno Palmisano, mentre sabato 11 alle 11 nel giardino della biblioteca Camilla Marinoni parlerà del suo libro “Il viaggio” con Carlo Pinna dell’Associazione Vidya.

Nato nel 1992 a Lima, in Perù, Moreno Palmisano abita a Rescaldina e dal 2006 fa parte dell’orchestra di chitarra dell’Accademia della Chitarra Classica di Milano, con la quale ha preso parte a concerti in diverse località d’Italia. Allo strumento Palmisano si è avvicinato fin da quando aveva 12 anni, grazie ad un corso con il maestro e concertista brasiliano Marcos Vinicius. Laureato al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, dal 2009 collabora con l’Accademia Musicale Amadeus di Rescaldina.

Camilla Marinoni, invece, dialogando con Carlo Pinna presenterà il suo romanzo d’esordio. “Il viaggio” racconta la storia di Vanna, una donna ancora giovane ma sconfitta dalla vita che per sopportare la sua realtà quotidiana ha creato una dimensione fantastica fondata su letture di romanzi e sogni adolescenziali. Dopo una serie di colpi durissimi, Vanna decide di scappare e abbandonare tutto, compreso il suo nome. Si trasformerà così in Maddalena e vivrà leggendo i Tarocchi, un talento che le ha trasmesso sua nonna, in un B&B in riva al mare in compagnia di persone che, come lei, stanno cercando la propria identità. Qui scoprirà l’amore e l’amicizia.