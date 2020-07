Sette anni dopo quella notte davanti al Municipio

John Lennon, l’Antologia di Spoon River, le sue amate poesie. Cardano al Campo non dimentica la sua sindaca, Laura Prati, scomparsa esattamente sette anni fa. L’episodio che squarciò la tranquilla estate cardanese, quello sparo fuori dal Municipio, poi la corsa in ospedale e la speranza svanita.

Sette anni fa, dopo la notizia della scomparsa di Prati, i cittadini si riunirono spontaneamente in piazza Mazzini, davanti al Municipio, per ricordare la sindaca e fare quadrato attorno alle loro istituzioni ferite nel profondo. E da quel momento, l’evento si ripete ogni anno. Oggi, nel 2020, il ricordo non è sbiadito: è vivo nei ricordi dei cittadini che ancora si vogliono trovare insieme al figlio e al marito, Massimo e Giuseppe – che continuano a portare avanti l’eredità politica di Laura – e al sindaco Maurizio Colombo. Tutto questo nonostante il Covid e la pioggia che ha cominciato a scendere a dirotto quando i presenti intonavano canzoni con la chitarra e leggevano delle poesie.

Per Massimo Poliseno è ancora «una grande emozione». «Forse quest’anno ancora di più – aggiunge – perché temevamo di non poter organizzare la serata a causa della pandemia, del tempo e di mille difficoltà che abbiamo incontrato. Ma i cardanesi hanno ancora risposto presente e questo mi rende felice per mia mamma».