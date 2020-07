Slitta l’esordio di Chirico: il team Androni non andrà in Romania

Luca Chirico – 28enne di Porto Ceresio – doveva essere uno dei primi corridori a riprendere le gare ciclistiche, ma il suo esordio slitterà ai primi di agosto e non avverrà come previsto al Sibiu Tour, gara a tappe che si terrà in Romania tra il 23 e il 26 luglio.

La decisione di saltare la trasferta a Est è stata presa dal Team Androni-Sidermec, la squadra che fa capo al manager Gianni Savio per cui è tesserato Chirico, tornato tra i “pro” nel 2020 dopo un anno e mezzo di inattività. L’Androni ha scelto di rinunciare al Sibiu Tour perché in Romania, negli ultimi giorni, la situazione relativa al Covid-19 è peggiorata, tanto che anche altre formazioni come Alpecin-Fenix, Felbermayr e Gazprom-Rusvelo hanno declinato l’invito.

La formazione italiana – lo sponsor è l’angerese Mario Androni – sarà regolarmente presente alla ripresa del calendario nazionale, il 1° agosto, con la Strade Bianche di Siena, gara valida per il World Tour e naturalmente parteciperà al Grande Trittico Lombardo di lunedì 3 agosto, la prova che “unifica” Agostoni, Bernocchi e Tre Valli per concludersi proprio a Varese. «A questo punto la mia ripresa agonistica sarà proprio sulle strade di casa – conferma Chirico in una pausa degli allenamenti – con il Trittico. Poi gareggerò in una corsa a tappe francese, il Tour de Savoie Mont-Blanc».

La gara transalpina è suddivisa in cinque frazioni da disputare in quattro giorni, tra il 5 e l’8 di agosto. Prima però c’è il Grande Trittico da onorare sulle strade amiche, tra Legnano e Varese, una gara nella quale anche gli altri due varesotti del gruppo dei professionisti – Eddy Ravasi e Alessandro Covi – si schiereranno per il proprio esordio ufficiale dopo il coronavirus.