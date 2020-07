Un successo la veleggiata sul Verbano per ringraziare i medici che hanno combattuto il virus

Una due giorni entusiasmante che ha consentito a molte persone di avvicinarsi alla vela, ma sopratutto di poter ringraziare il personale sanitario per quanto fatto in questi mesi di dura lotta al virus.

L’avevamo annunciata, e ora è tempo di bilanci per questa iniziativa che ha visto una folta partecipazione grazie all’impegno dell’associazione Sailife Velaclub di Gallarate e della Lega Navale Italiana sezione di Meina che ha collaborato con noi al progetto e ci ha messo a disposizione la loro sede di Meina.

«La giornata si è svolta così: gli operatori sanitari sono arrivati alle ore 10, dopo un breve briefing abbiamo diviso il gruppo in quattro equipaggi e siamo saliti a bordo delle barche», racconta il presidente Marco Iovino.

«Abbiamo fatto una breve spiegazione sulle manovre di bordo e siamo salpati con rotta sasso Moro dietro Ranco per un bagno e aperitivo in barca. Verso mezzogiorno è salito un bellissimo vento da sud che ci ha permesso di navigare a vela fino ad Arona, tutti gli operatori erano parte attiva dell’equipaggio e sono riusciti a condurre in autonomia le barche sotto la nostra supervisione».

Sole e spensieratezza, ma anche impegno sociale, con un gesto di ringraziamento che non è certo passato inosservato.

«Alle 14:30 abbiamo ormeggiato in banchina sul lungo lago di Arona sotto gli occhi di numerose persone a passeggio incuriosito dal nostro arrivo. Li abbiamo preso un fritto misto da asporto dagli amici del “sono fritto” e abbiamo mangiato sul lungo lago di Arona. Alle 16 siamo salpati nuovamente questa volta con rotta su Meina dove ci aspettavano gli amici della Lega Navale Italiana di Meina che ci hanno aspettato con un super aperitivo in terrazza. Il presidente della lega navale Eugenio Guenzi ha tenuto un discorso di ringraziamento nei confronti di tutti gli operatori sanitari presento, momento molto emozionante! Alle ore 19:30 ci siamo salutati e gli ospiti non sapevano più come ringraziarci per la splendida giornata!»

Totale ospiti tra questo weekend e quello passato: 31 persone.