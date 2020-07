Da Varese a Napoli per la vertenza Whirlpool

Si è riunito a Napoli il coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom, Uilm per discutere le strategie da adottare nella dura in corso, in vista della manifestazione di giovedì 23 luglio e dell’incontro del 31 luglio al ministero dello Sviluppo economico.

I sindacati dei metalmeccanici chiedono alla multinazionale di rispettare il piano industriale concordato nel 2018 in sede istituzionale, ritirando la decisione di chiusura dello stabilimento di Napoli, interrompere le continue delocalizzazioni delle funzioni di staff e più in generale il disimpegno dal nostro Paese, e chiedono al Governo di schierarsi con i lavoratori e «di smetterla di propinare fantasiose reindustrializzazioni».

«Lo sciopero di oggi va a sostegno dei lavoratori di tutto il Gruppo Whirlpool dopo un anno e mezzo di incontri sterili – ha detto la segretaria nazionale Fim Cisl Alessandra Damiani– . Arrivare infatti alla data del 31 luglio senza avviare una seria e concreta trattativa con il Governo corrisponderà solo all’ennesima inutile perdita di tempo. Serve un’assunzione di responsabilità di tutte le parti affinché si persegua l’obiettivo della continuità occupazionale, con garanzie di lungo periodo per tutti gli stabilimenti. Non siamo più disponibili a soluzioni che lascino nell’incertezza i lavoratori e le loro famiglie».

Domani alle dieci davanti al Consolato americano si terrà una manifestazione, a cui parteciperanno delegazioni provenienti dagli stabilimenti di ogni parte di Italia. Lavoratori campani, Lombardi, marchigiani e toscani per difendere il diritto al lavoro. Sarà anche presente una delegazione della Embraco di Torino, già colpita da una decisione analoga di chiusura e da un fallimentare piano di reindustrializzazione.

Infine parteciperanno delegazioni di molte aziende della provincia di Napoli, non solo per esprimere la loro solidarietà, ma per la consapevolezza del valore simbolico e sistemico che la vertenza Whirlpool ha acquisito per un territorio già così sofferente dal punto di vista occupazionale.