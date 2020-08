CortoMaggiore torna per due serate ai piedi della Rocca di Angera

Piccole perle cinematografiche, prestigiosi premi e musica di qualità ai piedi della Rocca di Angera. Ritorna anche quest’anno l’atteso evento culturale “CortoMaggiore”, la rassegna di cortometraggi ideata nel 2013 da Fabrizio Zaninelli e Pierluigi Parnisari.

In collaborazione con l’amministrazione comunale di Angera, l’ottava edizione di CortoMaggiore raddoppia all’aria aperta, illuminando il lungolago angerese nel terzo fine settimana di agosto. Doppio infatti è l’appuntamento a ingresso gratuito (ma con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico) in Piazza Garibaldi previsto per sabato 22 e domenica 23, tra nuovi premi, importanti collaborazioni e il gradito ritorno di alcuni grandi cineasti come i promettenti Rodolfo Gusmeroli e Paolo Talamonti, già protagonisti nelle scorse edizioni del festival (qui le interviste esclusive di VareseNews), insieme al maestro Aldo Lado che omaggerà con un apposito video Ennio Morricone e Flavio Bucci, due grandi personaggi del cinema scomparsi durante il 2020.

«L’amministrazione comunale crede in questa rassegna che valorizza la costa italiana del Lago Maggiore fin dalla sua prima edizione – dichiara il Sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora -. Importanti le tante sinergie messe in campo per la realizzazione del festival nonostante il complicato periodo del lockdown. Il nostro augurio è che anche quest’edizione di CortoMaggiore possa essere un trampolino importante per le diverse realtà presenti sul territorio».

A presentare le due serate sarà la giornalista Alessandra Favaro, affiancata sabato 22 dal vicepresidente del festival Pierluigi Parnisari e domenica 23 da Matteo Jamundo. La cabina di regia è affidata invece al videomaker Francesco Ponti, che l’anno scorso, insieme a Jamundo, ha realizzato per conto del Comune il corto confinanziato da Regione Lombardia “Cartolina da Angera”, nell’ambito del progetto di valorizzazione turistica dei piccoli borghi “Angera Hub del Lago Maggiore” .

Non mancheranno inoltre interventi musicali all’interno del festival, con il cantautore Nestore che domenica 23 presenterà al pubblico alcuni estratti provenienti dal suo disco d’esordio fra cui “Campari e Pagherò”, singolo che ha già riscosso un ottimo riscontro in rete.

«Nato diversi anni fa come rassegna di cortometraggi internazionali con interventi musicali e teatrali – spiega il presidente Fabrizio Zaninelli -, CortoMaggiore ha come obiettivo la promozione del territorio del Lago Maggiore attraverso opere di giovani registi, musicisti e artisti del panorama locale e nazionale. Il festival è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni per creare opportunità e occasioni importanti per artisti di talento».

EARTH REBELS:

L’edizione 2020 di CortoMaggiore sarà come sempre ricchissima: Si comincia sabato 22, a partire dalle ore 21, per una serata speciale che segnerà l’esordio in anteprima di “Earth Rebels”, la nuova docu-serie di Informa Cibo dedicata ai prodotti locali e alle loro storie ribelli con una speciale puntata dedicata ai vini del Varesotto.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA POVERO

Grandi protagonisti naturalmente, i cortometraggi provenienti da tutto il mondo! Per l’edizione 2020 in arrivo un’importante novità: dalla volontà di Fabrizio Zaninelli e di Giancarlo Buzzi inizia il sodalizio tra CortoMaggiore e il Festival Internazionale del Cinema Povero. Per l’occasione sul palco del festival sabato 22 saranno presenti a introdurre i corti due ospiti di rilievo: il fotoreporter Giancarlo Samaritani e Pierre Ley, giornalista, scrittore, critico e anche vignettista per VareseNews.

SENT CHI L’È CHEL PARLA

Forte, anzi fortissimo anche il legame con il territorio. Grazie all’impegno dell’assessore alla cultura Valeria Baietti, per questa edizione 2020 non mancherà il sequel Sent chi l’è chel parla, il cortometraggio angerese dedicato alla promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Il video, trasmesso in anteprima per il festival, ha quest’anno come protagonista la Compagnia dialettale I Piott che presenterà una nuova canzone scritta rigorosamente in dialetto dal concittadino cantautore Claudio, dedicata ad Angera e alla sua gente nel difficile periodo della quarantena.

GLI OSPITI D’ONORE E IL “PREMIO CORTOMAGGIORE 2020”

Come da tradizione, nel corso delle due serate non mancheranno importanti ospiti insigniti del “Premio CortoMaggiore”: alla conduttrice nata ad Angera Laura Lena Forgia andrà il premio “Immagini per la TV”, al maestro della cucina Piergiorgio Giorilli il riconoscimento di “Eccellenza nella professione”, allo scrittore ranchese Daniele Ossola il “Premio Narrativa” ed infine il presidente del Festival Internazionale del Cinema Povero Giancarlo Buzzi riceverà l’attestato di “Eccellenze cinema”.