Gite e pic nic, ecco cosa fare a Ferragosto

Un Ferragosto con tanta voglia di normalità. Le iniziative non mancano anche se il post “emergenza” Covid ha costretto gli organizzatori ad adottare molte precauzioni. Tutti, o quasi, gli eventi che vi proponiamo sono su prenotazione e la ragione è ovvia: contingentare gli ingressi ed evitare gli affollamenti.

Se all’aperto, sulle spiagge o in montagna, il problema si pone ma si fa affidamento al buonsenso di ciascuno di noi, nei luoghi chiusi gli assembramenti non sono autorizzati. Per il resto, ricordatevi la mascherina e buon Ferragosto!

Varese

Non avete voglia di cucinare? La Festa della montagna organizzata dagli Alpini quest’anno si è trasferita nella sede di via degli Alpini 1. A Varese dal 7 al 15 agosto sarà possibile acquistare in sede dei semplici piatti, tra i cavalli di battaglia della festa della montagna (polenta salsiccia e funghi, polenta e zola, salamino di cavallo) grazie ai quali anche quest’anno il gruppo potrà portare avanti la tradizionale beneficienza di Natale verso associazioni del territorio. «Saremo presenti ad accogliervi con un sorriso, anche dietro le mascherine che ormai accompagnano la nostra quotidianità, dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 21 a partire dalla sera di venerdì 7 agosto fino al pranzo della giornata di Ferragosto» spiegano.

Pochi sanno di questa tradizione cara ai Sacromontini a cui possiamo partecipare tutti (ce lo segnala Giuseppe Marangon). Come ogni anno sabato 15 agosto alle 21:00 sulla piazzetta di Paolo VI al Sacro Monte con tutte le precauzioni e il distanziamento necessari, si svolgerà la tradizionale tombola di Ferragosto. Un occasione per divertirsi insieme in un contesto unico ed aiutare il Santuario. In caso di cattivo tempo il tutto sarà rimandato al g. 22/08 allo stesso orario.

Aperti anche a Ferragosto: i musei civici di Varese non vanno in ferie e, sabato prossimo, potranno essere visitati da cittadini e turisti. Se a Villa Mirabello e al Castello di Masnago saranno seguiti i consueti orari (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00), un doppio appuntamento è previsto anche nel piccolo polo archeologico dell’Isolino Virginia: alle 10.00 la partenza da Biandronno per la visita guidata “Racconti di lago”; alle 15.00 invece il laboratorio per bambini “Storie di lago”. Per ulteriori informazioni su “Racconti di lago” e “Storie di lago” e per le relative prenotazioni è possibile telefonare al numero 328.8377206 o visitare il sito www.isolinovirginia.it. (qui l’articolo completo)

Casalzuigno

Una giornata di svago, tra natura e cultura, nello splendido giardino settecentesco di Villa Della Porta Bozzolo. Sabato 15 agosto i 9 ettari del parco accolgono i visitatori per un pic-nic in famiglia, all’aria aperta, immersi nella natura e nella storia. I visitatori possono prenotare il cestino da pic-nic per due persone preparato dal ristorante interno I Rustici e acquistare un plaid al Negozio FAI oppure portare con sé un piccolo cestino e una coperta.

Prenotazione obbligatoria per ragioni di sicurezza (qui tutte le informazioni)

Per l’acquisto del cestino da picnic (€ 35 per due persone) è necessaria la prenotazione: 334 563 0121, prenotazione@irustici.it, www.irustici.it

Comerio

Da Ferragosto riapre al pubblico la Grotta Remeron a Comerio. E’ obbligatorio l’acquisto dei biglietti online e l’uso di mascherine e guanti monouso. Visite guidate alle ore 9:30 e 10:00, 15:00 e 15:30 con partenza e arrivo dalla Colonia Rossi in via al Piano, 3 – 21020 Barasso. La visita guidata dura 3 ore. E’ necessario presentarsi alla biglietteria presso la Colonia Rossi 15 minuti prima dell’orario di prenotazione.

Castiglione Olona

Per tutto il mese di agosto gli appassionati d’arte, e più in generale chiunque desideri trascorrere una piacevole giornata estiva a Castiglione Olona, troveranno aperti e visitabili, anche nel giorno di Ferragosto, tutti i monumenti del Borgo, nelle versioni reale e mini. Nel mese di agosto è infatti possibile visitare negli spazi espositivi di Palazzo Branda la mostra “Castiglione in miniatura”, con i monumenti più importanti riprodotti in scala da Mario Albrigi. (Per informazioni e orari)

Fagnano Olona

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto: fine settimana all’insegna del divertimento, tra buona musica e stand gastronomico, al “Ferragosto Fagnanese” all’Area feste di via De Amicis a Fagnano Olona, organizzato dal Comune di Fagnano Olona in collaborazione con Bergoro Volley Asd, la Pro Loco Fagnano Olona e l’Associazione di Promozione Sociale 4ProCiv. L’accesso all’area feste sarà possibile solamente alle persone che indosseranno la mascherina, nel pieno rispetto delle misure anticovid. L’ingresso è consentito a 120 persone, solo su prenotazione e solo con abbinamento alla cena dalle ore 19.30. Prenotazioni (ore pasti) al numero 348/0880024. Le prenotazioni della cena resteranno riservate fino alle ore 20.30.

Gazzada Schianno

Nella cornice di Villa Cagnola torna anche quest’anno il pranzo di Ferragosto. Con la famiglia o con gli amici, in un ambiente elegante e con la possibilità di visitare anche il maestoso parco. Inizio ore 12:30 (Adulto € 55.00 Bambino (4-10 anni) € 25.00). Informazioni qui

Angera

Oltre a visitare la Rocca, passeggiare sul lungolago e fare un tuffo dalle belle spiagge (le trovate qui), sabato 15 agosto potrete fare acquisti. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi allestiranno il loro prestigioso mercato nella tradizionale location di Piazza Garibaldi, sul Lungolago. Proporranno il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria, borse e scarpe, di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina (qui info e orari)

Laveno Mombello

Niente fuochi quest’anno invece a Laveno Mombello e la decisione è comprensibile: l’evento portava in città migliaia di persone e in questo momento sarebbe stato impossibile gestire un tale afflusso di persone. E’ stato allestito e resterà in località Gaggetto fino al 25 agosto il Luna Park che quest’anno è tornato sul lungolago lavenese per le sua 58esima edizione.

Luino

Ferragosto in musica a Luino, dove sabato 15 agosto alle 21 al Parco a Lago si terrà un concerto del pianista Antonio Davì , organizzato da Ascom in collaborazione con il Comune di Luino. (qui le informazioni)

Como

Esotica e affascinante, bellissima e a due passi da casa. Se cercate una meta interessante per un Ferragosto alternativo Villa Carlotta, sul lago di Como, quest’anno offre un motivo in più per una visita. Da pochi giorni, infatti, è possibile visitare nuovamente l’Oratorio Sommariva, la chiesa di Villa Carlotta, riaperto grazie alla collaborazione dell’associazione guide Mondo Turistico. (qui tutte le informazioni)

