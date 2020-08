Ferragosto nel parco di Villa Della Porta Bozzolo

Una giornata di svago nello splendido giardino settecentesco di Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno.

Sabato 15 agosto, l’appuntamento per tutta la famiglia, è nel bene del Fai-Fondo Ambiente Italiano, dove i visitatori potranno fare un picnic all’aria aperta, immersi nella natura e nella storia.

Un’occasione per trascorrere Ferragosto alla scoperta di una delle “perle” della Valcuvia, tra i suoi saloni affrescati e le rose del suo giardino. L’ingresso sarà consentito dalle 10 del mattino, mentre la villa chiuderà alle 18. Per garantire la sicurezza di tutti è necessario prenotare il proprio ingresso, scegliendo l’orario di ingresso.

I visitatori inoltre, possono prenotare il cestino da pic-nic per due persone al Ristorante interno I Rustici (su prenotazione:334 563 0121, prenotazione@irustici.it), oppure portare con sé un piccolo cestino e una coperta. Non è possibile accendere fuochi.

In caso di cancellazione dell’evento per maltempo, il biglietto potrà essere utilizzato per la domenica successiva. Prezzi, info e prenotazione obbligatoria per ragioni di sicurezza, clicca qui.