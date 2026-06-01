Si ribalta sulla statale a Casalzuigno: soccorso un uomo di 71 anni
L'incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 1 giugno poco dopo le 10 lungo la strada statale 394 della Valcuvia. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo
Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Casalzuigno lungo la strada statale 394 della Valcuvia. Un uomo di 71 anni è rimasto coinvolto nel sinistro che ha visto il ribaltamento del veicolo su cui viaggiava.
L’intervento dei soccorsi
L’allarme è scattato intorno alle 10:05, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi coordinata da Soreu Laghi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area, insieme ai mezzi di soccorso sanitario.
Rilievi e viabilità
I Carabinieri della compagnia di Luino sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento. L’incidente è avvenuto sulla strada della Valcuvia, che al momento vede rallentamenti alla viabilità per permettere le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.
La situazione attuale
Al momento la missione risulta ancora in corso. Non sono state rese note le condizioni di salute del 71enne, trasportato in codice di soccorso dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.