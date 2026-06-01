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Si ribalta sulla statale a Casalzuigno: soccorso un uomo di 71 anni

L'incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 1 giugno poco dopo le 10 lungo la strada statale 394 della Valcuvia. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Casalzuigno lungo la strada statale 394 della Valcuvia. Un uomo di 71 anni è rimasto coinvolto nel sinistro che ha visto il ribaltamento del veicolo su cui viaggiava.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 10:05, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi coordinata da Soreu Laghi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area, insieme ai mezzi di soccorso sanitario.

Rilievi e viabilità

I Carabinieri della compagnia di Luino sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento. L’incidente è avvenuto sulla strada della Valcuvia, che al momento vede rallentamenti alla viabilità per permettere le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.

La situazione attuale

Al momento la missione risulta ancora in corso. Non sono state rese note le condizioni di salute del 71enne, trasportato in codice di soccorso dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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