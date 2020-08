Le scuole a Malnate sono pronte a riaprire. Anche l’asilo di Rovera

Manca una settimana alla prima riapertura delle scuole a Malnate, ma sul territorio comunale tutto dovrebbe avanzare senza intoppi. Previsto per il 2 settembre la riapertura del Nido Comunale di via Caprera, per il 7 prevista l’apertura dei cancelli delle scuole dell’infanzia.

Non solo la Sabin di Gurone, ma anche la Rajchman di Rovera, un’apertura attesa da diversi anni per la nuova struttura scolastica.

Il 14 settembre sarà infine giorno di ritorno tra i banchi per le scuole primarie e secondarie.

Prima di tutto però c’è da sciogliere il nodo del dirigente scolastico. Dopo solo un anno a Malnate, di fatti, Maria Bonanata è stata trasferita, lasciando vacante il posto. «Abbiamo chiesto rassicurazioni al provveditore Carcano – ha spiegato l’assessore Nadia Cannito -. Ci ha confermato che entro fine settimana verrà nominato il nuovo dirigente».

Nessun problema invece per le strutture malnatesi riguardo alle norme imposte dai protocolli, come conferma l’assessore Cannito: «I nostri edifici sono a norma per contenere tutti gli iscritti alle varie classe, come da analisi fatta dall’ufficio tecnico e siamo dentro nei parametri richiesti in ogni plesso. Non serviranno altre strutture temporanee, anche se nel caso abbiamo a disposizione i tendoni dell’area feste, che potrebbero essere sistemati alle primarie di Gurone e Malnate».

Riguardo agli orari di entrata e uscita non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma il membro di giunta spiega: «Abbiamo ricevuto la comunicazione con il modello orario ma prima dovrà passare dal consiglio d’istituto. In ogni caso non ci saranno grandi stravolgimenti. Anche per il discorso mensa e la somministrazione dei pasti sono in corso delle valutazioni»

Le indicazioni scuola per scuola:

NIDO COMUNALE

L’apertura è confermata per il 2 settembre. Il 28 di agosto di concluderanno i lavori di efficientamento energetico, poi ci vorranno circa tre giorni per pulire.

INFANZIA “SABIN”

Riapertura il 7 settembre. Verrà mantenuto il rapporto tra bambini e classi.

INFANZIA “RAJCHMAN”

Aprirà finalmente anche l’asilo di Rovera, in tempo per il nuovo anno scolastico. Conterrà da subito tutti gli 88 iscritti.

PRIMARIE “BATTISTI”, “BAJ” E “GALBANI”

I Lavori si stanno ultimando sia alla Baj che alla Galbani, sono invece già finiti invece quelli alla Battisti. Si parte il 14, studiando le modalità di accesso. A inizio settimana prossima avremo la struttura completa. Anche per le primarie non ci sono problemi di rapporto tra alunni e spazi, ma è a disposizione la tensostruttura dell’area feste qualora servisse.

SECONDARIA “SAURO”

Si sta studiando come organizzare il momento prima di entrare a scuola, ma sono tutti passaggi che vanno studiati con la polizia locale. Potrebbe essere utilizzato anche il campetto antistante la struttura per raggruppare le classi