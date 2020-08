Leggero e implacabile: Kaiser Soze conquista il Gran Premio Città di Varese

Lo avevamo detto in chiave di presentazione e pronostico: se il meteo ci metterà lo zampino, rendendo pesante il terreno della pista in erba delle Bettole, la vittoria potrebbe andare a qualche cavallo poco penalizzato dal peso. Ed è ciò che è accaduto ieri sera – sabato 29 agosto – all’ippodromo, dove Kaiser Soze ha conquistato con pieno merito la 69a edizione del Gran Premio Città di Varese.

Il portacolori della scuderia Zaro, allenato da Roberto Biondi, è stato autore di una prova magistrale, restando sempre nelle prime posizioni e accelerando al momento giusto, sul finire dell’ultima curva: il quattro anni affidato al giovane Dario Di Tocco è stato autore di una retta d’arrivo magistrale e ha piegato la resistenza di Desire To Fire (con Federico Bossa) che ha cercato la rimonta ma si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Terza posizione finale per Siang, montato da Ivan Rossi.

Niente da fare per il binomio più atteso, quello formato da Dario Vargiu e Blu Navy Seal, vincitori del Gran Premio 2019: penalizzati da un peso molto alto, si sono visti davanti solo nelle prime battute ma non sono riusciti a lasciare il segno. Grande soddisfazione per Di Tocco, fantino pisano (classe 1998) che ha già in carniere numerose vittorie ma che alle Bettole non era ancora riuscito a lasciare il segno: lo ha fatto nella serata più bella.

Kaiser Soze, figlio di Camelot e di Rugosa, è al secondo successo in carriera: aveva infatti vinto una corsa ad handicap a Milano poco dopo la riapertura delle riunioni in seguito al lockdown. Con la riunione del Gran Premio, l’ippodromo delle Bettole ha terminato la propria stagione estiva, dimostrando che anche in epoca di emergenza e di limitazioni al pubblico la “Varesina” è in grado di reggere l’urto.