Mascherine nella movida e discoteche chiuse, Pellicini: “Coronavirus ancora pericoloso”

Sulla base dell’Ordinanza emessa dal Ministro della Salute Roberto Speranza, in vigore dalla data odierna, si comunica che dalle ore 18.00 alle ore 6.00 è obbligatorio l’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherina) negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi vie) ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto e al chiuso.

«Rivolgo un appello a tutti i cittadini di Luino – dichiara il Sindaco Andrea Pellicini – affinché queste disposizioni vengano scrupolosamente rispettate. Il Covid-19 non è stato sconfitto ed è ancora pericoloso. Tutta la comunità nazionale e locale è tenuta a comportarsi con responsabilità. Ciò a prescindere dai controlli che verranno messi in campo dalle Forze dell’Ordine. Non dobbiamo mettere la mascherina perché è obbligatorio, ma perché è importante farlo per la nostra salute. Non solo per quella degli anziani, che sicuramente rimangono i soggetti più fragili, ma anche per quella dei giovani che, come emerge dagli ultimi dati, possono ammalarsi con serie conseguenze».