Nuova firma per il Città di Varese: Alessandro Capelli è biancorosso

Un nuovo annuncio per il Città di Varese: ha firmato il proprio accordo con la società biancorossa Alessandro Capelli.

Classe 1997, nato a Monza, è un’ala che nonostante la giovane età ha già grande conoscenza della categoria. In Serie D ha infatti vestito le maglie di Monza, Fanfulla, Seregno – due anni nei quali – e Pro Sesto, accumulando più di 130 presenze e segnando una ventina di reti.

Nell’ultima stagione a Sesto San Giovanni è stato uno dei punti di forza della formazione che ha vinto il campionato ottenendo la promozione in Serie C. Destro di piede, nel 4-3-3 della Pro Sesto agiva da esterno d’attacco a sinistra chiudendo la stagione con 5 reti in 24 presenze.

Queste le prime parole di Capelli dopo la firma, raccolte all’ufficio stampa biancorosso: «Sono subito stato convinto di venire a Varese. Ho sempre giocato in piazze importanti ma farlo a Varese, davanti ai tifosi all’Ossola, sarà davvero emozionante. Mi aspetto una grande stagione a livello di squadra e personale per riportare Varese in alto dove merita. Ho l’obiettivo di migliorare quanto fatto l’anno scorso a livello realizzativo: diciamo che mi piacerebbe arrivare in doppia cifra. Non conosco personalmente mister Sassarini ma tanti compagni che l’hanno conosciuto me ne hanno parlato benissimo».