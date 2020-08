Origgio 2020 risponde all’appello lanciato per l’ospedale di Saronno

Anche il candidato sindaco per la lista Origgio 2020 Daniele Ceolin risponde all’appello lanciato da Calzeroni, candidato sindaco dei “Democratici per Turate” in merito all’ospedale di Saronno

Ritengo assolutamente opportuno condividere e rilanciare ogni tipo di sostegno al mantenimento dell’Ospedale di Saronno, nel quale sono nato il 27 marzo 1986 e dove ho sostenuto uno stage scolastico presso gli uffici della ragioneria e direzione. La struttura ospedaliera deve rimanere e deve tornare ad essere un’eccellenza al servizio della popolazione del circondario che ad ora in molti casi viene dirottata presso altre strutture.

Come successo per altre situazioni suonano quindi allarmanti le dichiarazioni sul “PUNTO NASCITE” perché come accaduto altrove sono il primo passo verso un procedimento di chiusura che coinvolgerebbe con perdita di posti di lavoro e fatturato anche il “piccolo indotto” che ruota attorno all’Ospedale…

Sono inoltre deluso dall’operato del Sindaco Fagioli in questi 5 anni, non ha utilizzato tutte le possibilità per battersi su quella che è una risorsa per la città, ma non solo, spesso ci si vanta del “ponte politico” tra territorio, provincia (al centro destra da alcuni anni) e regione (da 25 anni al “centro destra)… Quindi dove sono le soluzioni?

L’impegno per l’Ospedale di Saronno dev’essere politicamente trasversale nell’interesse della popolazione. Il Saronnese non ha bisogno di un altro “poliambulatorio” ma di un ospedale!

Daniele Ceolin