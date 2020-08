Paura a Golasecca, si presenta in piazza armato di ascia

Si aggirava in paese armato di un’ascia e l’episodio ha agitato non poco l’altrimenti placida Golasecca. È successo nella serata del 25 agosto, protagonista un 50enne conosciuto per certe sue intemperanze.

In preda ai fumi dell’alcol, intorno alle 23 l’uomo si aggirava per la piazza Libertà armato di ascia: per fortuna la sua rabbia si è sfogata più sull’arredo urbano e i bidoni della spazzatura (presi a calci) che non sulle persone, comunque spaventate dalle urla.

Alla base ci sarebbe una lite tra residenti del paese. O meglio: ci sarebbero le intemperanze di un amico dell’ubriaco con l’ascia, che ha infastidito alcuni ragazzi più giovani. Quando questi si sono ribellati, il 50enne ha reagito dando in escandescenze e si è armato di ascia, per “difendere” l’amico.

L’arrivo dei carabinieri di Somma Lombardo ha poi calmato le acque, il 50enne – già noto per episodi sopra le righe – è stato poi portato in caserma per accertamenti e soprattutto per far sbollire la (poco giustificata) rabbia. Non ci sono stati feriti né intervento di mezzi di soccorso: solo un gran trambusto e un po’ di paura.