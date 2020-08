Referendum, “a Gallarate si troveranno sedi alternative per i seggi?”

«Il Comune di Gallarate si è attivato per usare palestre e altre sedi per ospitare i seggi?». A tre settimane dal referendum costituzionale del 20-21 settembre, il consigliere comunale Pd Giovanni Pignataro chiede di fare il punto.

La questione sta emergendo con sempre più forza: trovare sedi alternative per i seggi – dicono in molti – aiuterebbe la scuola a ripartire con più tranquillità, senza interruzioni, con meno preoccupazioni in un periodo ancora di grandi incertezze causa Coronavirus.

«Se solo si utilizzassero le palestre – in ciascuna delle quali possono essere ospitati almeno quattro seggi- e i diversi edifici pubblici cittadini, dalla Biblioteca al Maga fino al Municipio e al Broletto, il problema non sarebbe forse risolto a Gallarate?» si chiedono dalle file del Pd Gallarate. «Il nostro Comune ha raccolto l’invito del Ministro a trovare sedi alternative?»

«A Somma Lombardo ad esempio hanno reperito spazi nelle palestre», sottolinea ancora Pignataro (si vota in altre sale nelle frazioni, mentre per le altre scuole è stata fatta richiesta alla Prefettura). Ora: è vero che Somma è uno degli undici Comuni varesini in cui si voterà anche per il sindaco – il che potrebbe richiamare una più alta partecipazione – ma di per sé il problema è lo stesso ovunque.