Una sera d’estate a Villa Panza con Riccardo Blumer

Riprende il 3 settembre, dopo la pausa estiva, la rassegna Incontri al Tramonto a Villa e Collezione Panza. Ad aprire questo secondo ciclo di incontri sarà Riccardo Blumer, Direttore dell’Accademia di Mendrisio, che per l’occasione affronterà il tema del corpo come “macchina” e le sue “estensioni strumentali”.

Testimonianze video di performance pubbliche realizzate con gli studenti dell’Accademia, insieme alla presentazione di tre performance in programma tra novembre e dicembre 2020 in luoghi simbolo del contemporaneo, faranno da sfondo alle riflessioni dell’architetto Blumer su “camminare come progetto”.

Riccardo Blumer, nasce a Bergamo nel 1959 e si laurea presso il Politecnico di Milano. Si dedica a progetti per edifici, case e arredamenti di interni e partecipa a concorsi in Francia e Svizzera. Nel 1996 produce per Alias laleggera, che vince nel 1998 il Compasso d’Oro ADI. Dal 2003 è docente all’ Università della Svizzera Italiana, l’Accademia di Architettura di Mendrisio e dal 2006 presso l’Università degli Studi di S. Marino e l’ISAID di Vicenza. Assieme a Matteo Borghi firma per Alias la panchina ghisa (2008) e lo sgabello dinamica (2010). Vive e lavora a Varese.

Per l’anno accademico 2016/2017 realizza il corso per l’Accademia di Mendrisio LUCE NATURALE –PROTESI TECNOLOGICHE –ARCHITETTURA. Finestre automatiche. Il tema del corso nasce dalla richiesta specifica della fondazione MADWORKSHOP (The Martin Architecture and Design Workshop) Santa Monica , California e FAI-Villa Panza che hanno richiesto all’Atelier Blumerun lavoro in cui si indaghi il rapporto tra architettura e luce attraverso manufatti tecnologici e stanziando uno specifico finanziamento. Il lavoro si svolgerà attorno alle cappelle del Sacro Monte di Varese e produrrà una mostra a Villa Panza e che successivamente verrà trasferita in California.

L’incontro avrà inizio alle 19. Ingresso su prenotazione, info 0332.283960.

faibiumo@fondoambiente.it

Ingresso alla serata

€15 ADULTO

€6 ISCRITTO FAI/NATIONAL TRUST

€10 STUDENTE 19-25 ANNI

€7 RIDOTTO 6-18 ANNI

Per tutte le serate possibilità di Aperitivo a cura di Ristorante Luce su prenotazione al 0332 242199.