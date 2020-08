Tanta buona musica per l’estate sommese

Entra nel vivo l’estate sommese che quest’anno non si ferma nemmeno ad agosto. Tre gli eventi in programma proposti dall’assessorato alla Cultura nell’ambito del già rodato Festival “Storie di Cortile”, format ideato e organizzato da Andrea Parodi giunto alla IV edizione, con spettacoli che coniugano musica e storytelling nelle corti delle province di Como, Varese e Monza Brianza.

“Andrea Parodi è stato l’anima di Radio Somma Libera insieme a Michela Prando – ricorda l’assessore alla Cultura Raffaella Norcini –. Durante l’emergenza Covid che ci ha costretto a restare chiusi nelle nostre case Parodi è stato il nostro tramite per portare a Somma musica e cantautori internazionali. Ora ci allieterà con tre appuntamenti dal vivo per gli appassionati e i cultori della buona musica”.

Sabato 8 agosto, alle 21, presso il cortile del municipio, concerto di Bocephus King insieme ai Dōna Flor, band dalle spiccate contaminazioni sudamericane e gitane, una “free etnomusic” fatta di brani tradizionali e inediti, sonorità capoverdiane, tradizionali balcanici, klezmer e mediterranei, con arrangiamenti originali con venature jazz. Un mosaico di colori e mescolanze che portano l’ascoltatore in viaggio verso terre lontane, ma sempre terre dell’uomo, in cui le emozioni si impastano di musica e spingono le radici oltre confine. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link che trovate qui

Sempre nel cortile di Palazzo Viani Visconti, sabato 22 agosto, alle 21, appuntamento con “Brave ragazze”, storie in musica con la talentuosa cantante napoletana Flo, un lavoro di ricerca, traduzione e reinterpretazione di canzoni, firmate dalle più coraggiose cantautrici del mondo latino e mediterraneo.

Instancabile avventuriera, nella musica e nella vita, Flo viaggia alla continua ricerca di confini da oltrepassare, storie da ascoltare ed emozioni da sfidare. Le sue performance sono ritmo che coinvolge, racconto che affascina, rito, danza, impulsi di vitalità e passione. Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria a questo link

Infine sabato 29 agosto, sempre alle 21, nella cornice del cortile d’onore del Castello Visconti di San Vito, va in scena “Border radio”, la radio di confine radio di confine sospesa tra Messico e Grecia, Africa e Balcani. Protagonisti di questo show improvvisato il cantautore Andrea Parodi, la tromba di Raffaele Kohler e la voce inconfondibile dello speaker radiofonico Claudio Vigolo. Un appuntamento che acquista un significato ancora più forte perché traccia un collegamento con la straordinaria esperienza di Radio Somma Libera, la web radio voluta dall’amministrazione sommese durante il lockdown. Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria a questo link.

“La radio ha creato vicinanza e conforto in un momento di lontananza forzata – spiega Norcini – in tre mesi di programmazione circa 250 persone hanno partecipato attivamente al progetto di Radio Somma Libera sotto la guida dello stesso Andrea Parodi e dell’attrice Michela Prando. La bellezza e la forza della radio risiedono nelle voci che si sono incontrate in questi mesi, conoscendosi, riconoscendosi, scoprendo storie, luoghi, attività a volte sconosciute”.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria: ciascun partecipante è tenuto a registrarsi ai link indicati. Per informazioni è possibile scrivere a urp@comune.sommalombardo.va.it o telefonare allo 0331/989160. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso l’auditorium San Luigi (via Mameli 67).