Viggiù libera dal Covid: l’annuncio del sindaco ai suoi concittadini

«Finalmente l’annuncio che aspettavamo da mesi: a Viggiù non ci sono più casi di contagi da Covid 19. Da qualche settimana sono guariti gli ultimi quattro concittadini che avevano contratto il virus ed anche all’interno dell’istituto Madonna della Croce non ci sono più casi di positività ne’ tra gli ospiti ne’ tra gli operatori».

A dare l’annuncio, questa mattina, il sindaco Emanuela Quintiglio, che ha voluto comunicare la buona notizia attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune, lo strumento che il primo cittadino del piccolo centro della Valceresio ha utilizzato in questi mesi per aggiornare la comunità su quanto stava accadendo.

«Sono stati mesi di angoscia e preoccupazione specie per i familiari degli ospiti ed i sanitari impegnati nella Rsa – ha aggiunto Emanuela Quintiglio – ma il peggio, finalmente, pare essere alle spalle. Viggiù, comunque, non dimenticherà quanti hanno perso la vita a causa del coronavirus ed il dolore di quanti hanno sofferto perché colpiti della tragedia sanitaria. Viggiù non dimenticherà mai nemmeno l’impegno e la generosità di quanti (davvero in molti) si sono prodigati, e continuano a farlo, mettendosi al servizio della comunità».

«Sappiamo che il virus non è ancora debellato – conclude il sindaco – ma oggi possiamo guardare al futuro con un po’ più di fiducia, senza dimenticare l’importanza del rispetto delle norme di prevenzione».