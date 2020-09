Caccia e divieti, se ne parla in consiglio regionale

Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi domani giovedì 10 settembre dalle ore 10 alle 18.



La riunione si aprirà con la trattazione del provvedimento che individua nuovi valichi montani in Provincia di Brescia interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna e nei quali verrà vietata la caccia.

Il Consiglio discuterà poi le quattro mozioni all’ordine del giorno della seduta di ieri che non sono state trattate e che riguardano i seguenti temi: la richiesta di intervento da parte del Presidente della Repubblica in relazione all’emergenza sanitaria ed economica da Covid 19 (Lega -Forza Italia – Fratelli d’Italia – Lombardia Ideale – Misto – Noi con l’Italia – Energie per l’Italia); il sostegno ai medici provvisori di medicina generale (M5Stelle); la revisione del Registro regionale delle strutture accreditate per il rilascio dei certificati di medicina sportiva agonistica (Lega); le iniziative di Regione Lombardia contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere (M5Stelle).

Nella stessa giornata di domani alle ore 14.30 all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli è previsto l’insediamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), l’organismo di rappresentanza degli enti locali e delle organizzazioni sociali e produttive e che esprime pareri sui principali provvedimenti regionali.

Come concordato nella riunione dei capigruppo tenutasi lunedì, nella seduta di martedì 22 settembre sarà esaminato il progetto di legge che riguarda ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa economica del territorio lombardo, unitamente al progetto di legge di riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

Alla seduta di domani e alla riunione di insediamento del CAL, sarà consentita la partecipazione di giornalisti, fotografi e operatori video accreditati: la seduta sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale.