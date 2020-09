Cade da un capannone a Gemonio, soccorso un 53enne in elisoccorso

Un uomo di 53 anni è stato soccorso dopo una brutta caduta in un impianto lavorativo di Gemonio. L’allarme è scattato intorno alle 11.45 di venerdì 18 settembre in via Giuseppe Di Vittorio. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un lavoratore esterno all’azienda caduto in un cantiere dove stanno ampliando un capannone al quale era al lavoro. L’uomo è stato soccorso e, nonostante la brutta botta e qualche probabile frattura, trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica, oltre all’elisoccorso decollato da Como. Allertati per competenza anche i carabinieri, il personale di ATS Insubria e i carabinieri di Luino.