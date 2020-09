“Ciao Lyam, grazie per aver fatto di tutto per restare con le tue mamme”

«Grazie per i tuoi sorrisi e per la tua forza, grazie per averci dato l’onore di essere tuoi genitori, grazie per aver fatto di tutto per restare con le tue mamme. Ora che sei un angioletto potrai respirare aria pulita e addormentarti la sera sentendo il canto dei grilli. Ciao Lyam, ti ameremo tanto, sempre».

Con queste parole lette da un’amica e il volo di cento palloncini bianchi, Emily e Manuela hanno salutato per l’ultima volta il loro piccolo Lyam nella chiesa di Sant’Alessandro di Solbiate con Cagno.

Tante persone, dentro e fuori dalla chiesa hanno accompagnato le mamme di Lyam in quest’ultima dolorosa tappa del breve viaggio del loro piccolino su questa terra. Un viaggio iniziato in pieno lockdown con un parto prematuro e proseguito tra dolore e speranza all’Ospedale Del Ponte di Varese insieme alla squadra di medici e infermieri del reparto di terapia intensiva neonatale. Fino a due giorni fa, quando Lyam si è dovuto arrendere all’ultima fatale infezione.

Emily e Manuela hanno voluto raccontarci la loro storia e tutta la redazione di Varesenews ha seguito con trepidazione la battaglia di Lyam. Oggi ci stringiamo a queste due giovani donne coraggiose nell’ultimo saluto al loro piccolo grande bambino. Ciao Lyam.