Una gioconda in questura per aiutare le donne maltrattate

Il risultato dell’annuale appuntamento benefico organizzato dagli Amici del Caffè Teatro in collaborazione con la Questura di Varese, quest’anno ha portato un tocco artistico e una speciale sala di accoglienza per rendere meno sole le donne maltrattate.

E’ stata infatti presentata oggi, dal presidente degli Amici del caffè teatro Maurizio Castiglioni e dal questore Giovanni Pepè, la “Gioconda con scarpetta rossa” dell’artista Fabrizio Vendramin, che è stata oggetto di un’asta di beneficienza vinta, per la cronaca, dal commercialista di Castellanza Paolo Colombo.

Ma questa figura potente è stata anche riprodotta sul muro di una speciale sale di accoglienza in Questura per le donne maltrattate, realizzata con il contributo non solo dei proventi della serata benefica ma soprattutto con l’importante spinta di Alfredo e Lella Ambrosetti, la cui inaugurazione è prevista per il 30 settembre.