“Interpretando suoni e luoghi” tra Caldana e villa Cicogna

Doppio appuntamento nel fine settimana per “Interpretando suoni e luoghi” la rassegna musicale itinerante promossa e finanziata dalle Comunità Montane del Piambello e Valli del Verbano: l’11 a Caldana, il 13 a villa Cicogna

MORRICONE ALLA SOMS DI CALDANA

Venerdì 11 settembre al salone teatro Soms di Caldana di Cocquio Trevisago, in via Malgarini, si esibirà il duo di valore internazionale formato da Andrea Tassini al pianoforte e Gabriele Pezone alla tromba, in un accattivante programma dedicato al maestro Ennio Morricone recentemente scomparso, dal titolo “Morricone’s Antology”. I posti per il concerto delle ore 21.00 sono già esauriti; in seguito alle numerose richieste, per consentire una maggiore partecipazione e soddisfare le richieste del pubblico, è stata organizzata una seconda replica alle ore 18.30.

In programma alcuni dei brani più famosi del compositore, creatore di tante colonne sonore di film indimenticabili, che saranno ripercorse all’interno del programma che vede tra gli altri i brani da Metti una sera a cena, Love affair, C’era una volta il America, Mission, Per un pugno di dollari e tanti altri.

I due musicisti, provenienti dal Lazio, vantano un lungo curriculum: Andrea Tassini inizia lo studio della tromba ad appena 7 anni diplomandosi col massimo dei voti presso il Conservatorio Statale “O. Respighi” di Latina. Gabriele Pezone si è diplomato in pianoforte, organo e direzione di coro, e vanta un’ampia carriera internazionale come pianista, direttore d’orchestra e opere liriche nei quattro continenti.

Il concerto delle 21, nell’ottica di offrire uno spazio ai giovani talenti del territorio, sarà preceduto dall’esibizione al pianoforte della giovanissima Francesca Zarzana, dell’Istituto Musicale Mariangela Bianchi di Induno Olona e di Micol Cavazzoli, della Scuola Civica di Musica Isabella Pellegrini di Besozzo.

A VILLA CICOGNA LA MUSICA DELLE STAGIONI

Domenica 13 Settembre 2020 alle 17.30 a Bisuschio nella stupenda cornice di Villa Cicogna-Mozzoni si esibirà il Trio Bizarre con Lycia Viganò al violino, Elisabetta Soresina al violoncello e Davide Vendramin alla fisarmonica con il concerto dal titolo “Ad ognun la sua stagione”: il trascorrere dei mesi attraverso la musica di quattro grandi compositori.

Con la scelta di questo programma il Trio Bizarre vuole ampliare l’usanza ormai consolidata di affiancare le celeberrime “Stagioni” vivaldiane a quelle più recenti del grande compositore argentino Astor Piazzolla. Altri compositori si sono ispirati al trascorrere del tempo per scrivere la loro musica, Čajkovskij e Verdi ne sono il fulgido esempio, il primo ha dedicato un intero ciclo per pianoforte solo a tutti i mesi dell’anno, il secondo si è ispirato alle “Stagioni” per scrivere dei pezzi che potessero essere danzati e inseriti nella sua opera “I vespri siciliani”.

La violinista Lycia Viganò, vincitrice di premi Nazionali ed Internazionali, ha collaborato con numerose orchestre, tra cui i Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma e Torino, l’Orchestra Filarmonica “A.Toscanini” di Parma, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Filarmonica e l’Orchestra del Teatro alla Scala, sotto la direzione di insigni Maestri quali Muti, Sawallisch, Temirkanov, Tate, Maazel, Sinopoli, Abbado, partecipando a tournèe in Italia, Spagna, Russia, Giappone, Australia, Svizzera, Rep. Ceca, Polonia, Germania, Brasile e Argentina, Norvegia e Svezia. Dal 2003 fa parte dell’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, dove ricopre il ruolo di Spalla dei Secondi Violini.

Elisabetta Soresina, diplomata presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, ha conseguito il diploma di secondo livello in Violoncello barocco. È laureata in filosofia con una tesi sull’interpretazione musicale. Ha tenuto numerosi concerti in varie formazioni orchestrali e nel corso degli anni ha privilegiato la musica da camera. È docente di Violoncello presso il Civico Liceo Musicale di Varese e di Induno Olona. Suona un violoncello Le Lievre, Parigi 1755, e un violoncello Franziskus Pupunat, Losanna 1855.

Davide Vendramin fisarmonicista e bandoneonista, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Pesaro, all’Università di Torino e all’ Hochschule der Künste di Berna (Svizzera). Si è esibito nell’ambito di importanti festival e in collaborazione con istituzioni culturali internazionali. Come solista ha suonato con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Ha collaborato, tra le altre, con l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Insegna fisarmonica al conservatorio di Vicenza.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito e si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid: è richiesta la prenotazione alla mail suonieluoghi@gmail.com o per telefono e messaggio al 3357316031. Per aggiornamenti è attiva la pag. Fb https://www.facebook.com/Interpretando-Suoni-e-Luoghi-1440715869524591