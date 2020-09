“La cultura nel bosco”: serata culturale degli Amici della biblioteca

Continuano gli eventi della vivace associazione culturale di Samarate, Amici della biblioteca: il prossimo appuntamento è per giovedì 1 ottobre, ore 20.30, in via Borsi.

“La cultura nel bosco” è patrocinato dal Parco Ticino e dal comune. Per organizzare la serata a tema ambientale, l’associazione ha collaborato con l’istituto tecnico agrario “Andrea Ponti” e con il gruppo ambientale “Parte tutto da noi”.

Verranno alternate letture a tema ambientale e sulle realtà boschive del territorio.

La prenotazione è obbligatoria causa disposizioni Covid-19, il numero di posti disponibile è 40.

Per le prenotazioni chiamare al numero 3462532983