La Fiera di Varese edizione 2020 arriva in centro e si fa vetrina

Sarà un’edizione speciale, un po’ vetrina un po’ ponte tra le edizioni pre e post coronavirus, la Fiera di Varese 2020.

Una Fiera che unisce più di tanti altri anni «Due anime: una commerciale, che vuole rieccheggiare le fiere che abbiamo fatto negli anni passati e si rifaranno, e una di approfondimento, con una serie di seminari a tema legati soprattutto alla riqualificazione edilizia – ha spiegato l’assessore al commercio Ivana Perusin – Per questo abbiamo voluto usare per lei il motto “Varese Fiera di ripartire”»

UNA FIERA IN CENTRO, TRA PIAZZA MONTE GRAPPA E SALA MONTANARI

Sarà una fiera molto diversa dal normale innanzitutto partendo dalle sue sedi: «Ci abbiamo tentato in ogni modo, ma alla fine abbiamo dovuto arrenderci: quest’anno era davvero impossibile organizzarla nella sua veste tradizionale, alla Schiranna – Ha spiegato Michela Ferro della Chocolat, società che organizza la Fiera da diversi anni – Cosi abbiamo scleto di organizzarne una versione “vetrina” portandola in centro. Una sorta di prolungamento del progetto che avevamo già sperimentato l’anno scorso ma anche una vetrina importante per quella che sarà la fiera dell’anno prossimo, che è prevista di nuovo alla Schiranna dal 10 al 19 settembre 2021»

Ivana Perusin e Michela Ferro

L’appuntamento con “Varese Fiera di ripartire” è dal 17 al 20 settembre 2020: la parte commerciale, che vedrà una trentina di espositori storici della fiera – prevalentemente varesini e prevalentemente legati al settore della casa – sarà in piazza Monte Grappa: «Abbiamo pensato una soluzione all’aperto, con una pagoda che possa riparare ma senza muri, e che permetta di evitare le principali incombenze che creano le maggiori difficoltà – continua Michela Ferro – Ovviamente, sarà comunque necessario rispettare il distanziamento, portare le mascherine e sanificare le mani. Ma sarà almeno praticabile»

Accanto alla parte commerciale, quest’anno però si è scelta una serie di eventi di approfondimento con associazioni di categoria. Protagonista è l’ecobonus 110%, ma non mancheranno anche approfondimenti sull’ambiente e sulla bellezza.

IL PROGRAMMA DEI SEMINARI

Lunedì 14 Settembre ore 9.45, Sala Montanari

In collaborazione con Associazione Imprenditori Europei Varese

“AIME 110%”, IL SERVIZIO CHIAVI IN MANO, PER LE IMPRESE, PER I CITTADINI E PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO MESSO IN ATTO DA AIME, L’ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI EUROPEI

Lunedì 14 Settembre ore 18.00, TensoStruttura Giardini Estensi

In collaborazione con Ordine degli Avvocati di Varese

“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA,TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE” , ORGANIZZATO ORDINE DEGLI AVVOCATI

Martedì, 15 Settembre ore 10.00, Sala Montanari

In Collaborazione con FIMAA – ConfCommercio

“STORIA, EVOLUZIONE E TENDENZE DEL MERCATO IMMOBILIARE DI VARESE E RUOLO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE, ORGANIZZATO DA FIMAA”

Mercoledì, 16 Settembre dalle 9.30, Sala Montanari

In collaborazione con ANCE, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri, AIAPP, Agronomi e Ordine dei Periti della Provincia di Varese

“SUPERBONUS 110%”, INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

Giovedì, 17 Settembre dalle 9.30, Sala Montanari

In collaborazione con ANCE, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri, AIAPP, Agronomi e Ordine dei Periti della Provincia di Varese

“SUPERBONUS 110%”

Giovedì 17 settembre, ore 21.00, sala Montanari

In collaborazione con l’associazione Wareseble

“LA MANO COME PROLUNGAMENTO DEL PENSIERO”, VIAGGIO NEL LABIRINTO DELLA CREATIVITÀ”

Venerdì, 18 Settembre dalle 9.30, sala Montanari

In collaborazione con ANCE, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri, AIAPP, Agronomi e Ordine dei Periti della Provincia di Varese

“IL RUOLO DEL VERDE PRIVATO IN CITTÀ: BELLEZZA, SALUTE, ECONOMIA”