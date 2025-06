Arianna Scommegna apre il festival Tra Sacro e Sacro Monte: “Abbandonatevi a quel sì detto da Maria”

«Abbandonatevi a quel sì detto da Maria, senza domande o riflessioni. Solo abbandono» È il consiglio di Arianna Scommegna che sarà protagonista alla XIV Cappella giovedì 3 luglio per l’apertura del festival Tra Sacro e Sacro Monte.

Sarà lei la voce narrante di uno spettacolo 2le libre Vermell de Monserrat” che verterà su uno dei più importanti lasciti dell’arte musicale medievale: il Libre de Monserrat, manoscritto conservato dal XIV secolo nel monastero vicino a Barcellona. « È un allestimento dove le voci bianche del Coro Clairière del Conservatorio della Svizzera italiana si alternano alle poesie del Magnificat di Alda Merini – spiega l’attrice pluridecorata e socia fondatrice della compagnia A.T.I.R. Teatro Ringhiera di Milano – Andrea Chiodi ha creato, attorno a quel libretto, uno spettacolo a cui partecipo come voce narrante riprendendo il Magnificat . È un’immersione totale nella musica, nella poesia, nel canto. Occorre lasciarsi andare, ascoltare con il cuore le antiche melodie interpretate da queste meravigliose voci. È un viaggio che ci connette all’essenza: in quelle liriche c’è la presenza di Maria, la sua scelta, la sua fede. Il Magnificat sta tutto nell’assunzione di quel sì, assoluto e totale».

Per Arianna Scommegna è un ritorno al festival Tra Sacro e Sacro Monte: nel 2017 portò in scena ancora proprio il Magnificat della Merini, dedicato alla figura di Maria : « È un contesto particolare quello del Sacro Monte, assolutamente aderente all’offerta artistica di grande valore, come quel libretto medievale sopravvissuto nonostante tutto».

Per la Scommegna, artista versatile, eclettica, capace di emozionare, di far ridere e riflettere, l’appuntamento di giovedì 3 luglio sarà l’ennesima dimostrazione che il teatro è il luogo dell’uomo: «È il posto dove ci ricordiamo di essere vivi, umani. Ci riconosciamo in una comunità, empatica, capace di accogliere le diversità. In teatro le persone si guardano, riflettono, si ascoltano e riconoscono. E insieme affrontano le paure e le differenze. In un contesto che ha il dialogo come mezzo principale di comunicazione».

Le Llibre Vermell De Montserrat

Giovedì 3 luglio 2025 h 21.00

XIV Cappella | Sacro Monte di Varese

Con ARIANNA SCOMMEGNA

Coro Clairière, voci bianche del conservatorio della Svizzera italiana direttrice Brunella Clerici

Trio Niton: Zeno Gabaglio, violoncello elettrico, Luca Xelius Martegani, sintetizzatori analogici, Enrico Mangione, oggetti amplificati

regia Andrea Chiodi

movimenti di scena Simona Gonella

Produzione LAC Lugano Arte e Cultura e Conservatorio della Svizzera Italiana

Per info e biglietti https://www.trasacroesacromonte.it/