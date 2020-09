L’alluvione a Luvinate turba anche il consiglio comunale di Varese

L’alluvione di Luvinate e il conseguente blackout hanno avuto ripercussioni anche sul consiglio comunale di Varese.

In particolare sull’assessore al bilancio Cristina Buzzetti, residente a Luvinate, che a causa del black out non solo non ha potuto lasciare la propria casa per raggiungere palazzo Estense, ma nemmeno collegarsi in streaming via wifi.

La sua relazione sui punti all’ordine del giorno legati al bilancio è stata possibile così solo via audio, con un collegamento via cellulare: una comunicazione più volte interrotta, che ha mostrato la difficoltà della situazione nel comune limitrofo al capoluogo.