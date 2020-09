Lavori sulla pista sinistra di Malpensa, si decolla verso Est

Lavori di manutenzione, a Malpensa, sulla pista di sinistra, la 35L-17L.

L’intervento è stato programmato in questo periodo tenendo conto della flessione dei movimenti di aeromobili a causa dell’emergenza Covid e del periodo “di morbida”, dopo il picco estivo (che è stato comunque ampiamente inferiore a quello degli anni passati, per evidenti motivi).

È previsto che i lavori si concludano entro l’1 ottobre. Nel frattempo si atterra e si decolla solo dalla pista 35R-17R (è definita 35R in atterraggio da Sud, 17R in decollo da Nord). In considerazione di questo, i decolli avvengono su rotte che virano verso Est, con un maggior impatto sull’area di Arsago Seprio–Gallarate: un cambiamento che è stato percepito anche da alcuni lettori, pur considerando che il numero di movimenti è piuttosto limitato in questo periodo.

Nella foto, scattata da Aeroporti Lombardi, si notano i mezzi impegnati nelle asfaltature.