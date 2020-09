Le bellezze del Lago Maggiore in un libro da colorare

I tesori del Lago Maggiore in 80 pagine tutte da colorare. Col suo libro “Lago Maggiore colouring book” l’illustratrice di Laveno Mombello Carmen Vella ha trasformato le bellezze del Verbano in disegni, motivi geometrici e mandala in bianco. Sarà compito del lettore indossare gli abiti dell’artista e colorare monumenti, ville e città secondo la sua fantasia.

Il libro è stato pubblicato dalla libreria indipendente Alberti di Verbania, e ognuna delle sue 80 pagine è ispirata alle bellezze paesaggistiche, faunistiche, floreali e architettoniche del Lago Maggiore. Si parte dai giardini di Villa Taranto alle Isole Borromee, dall’Eremo di santa Caterina del Sasso ai Castelli di Cannero, e poi Locarno con la sua Piazza Grande.

L’autrice del libro è l’illustratrice Carmen Vella di Laveno Mombello. Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università degli studi dell’Insubria, dal 2009 Carmen lavora alla libreria Alberti di Verbania. Nel 2014 una sua illustrazione è stata selezionata per il catalogo della terza edizione di EurHope. European Illustrations Competition, indetta dall’Autorità portuale di Genova. La stessa immagine è stata poi scelta come copertina di una pubblicazione francese. Appassionata di grafica e illustrazione, e innamoratissima del Lago Maggiore, con questo libro Carmen ha unito due delle sue grandi passioni.