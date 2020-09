Le marionette raccontano “L’argenteo filo di seta”

“L’argenteo filo di seta – Bebè, Bigiò e Bigat” è uno spettacolo tutto nuovo di marionette e attore a cura della Compagnia Roggero che debutterà sul palcoscenico di casa, ovvero nel giardino stesso della sede della compagnia: una graziosa cascina storica in pietra, tutta ristrutturata che si trova a Barzola – frazione di Angera dove nell’800 si praticava la bachicoltura. Un luogo funzionale allo spettacolo, centrato sul tema della tessitura e inserito nel calendario culturale promosso dall’Assessorato alla cultura in collaborazione con il Civico museo archeologico per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio 2020 durante il tradizionale Settembre angerese.

La rappresentazione è adatta a tutti, adulti e bambini, e andrà in scena sabato 26 settembre alle ore 15.30 nel giardino della cascina, in via per Barza 16 a cura della Campagnia Roggero che, ancora una volta utilizza la sua arte, nel teatro di figura come nella produzione artigianale di marionette, burattini e pupazzi, per rielaborare e trasmettere l’eredità culturale del territorio.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà domenica 27 Settembre alle ore 15:30.

La partecipazione allo spettacolo è gratuita ma i posti sono limitati ed è indispensabile la prenotazione scrivendo a prenotazioniangera@gmail.com oppure 0331 931915.

Per maggiori informazioni contattare l’Infopoint turistico di piazza della Vittoria, ad Angera.