Malnate, si cercano nonni vigili

Si cercano nonni vigili. In vista della prossima apertura delle scuole, per poter assicurare la massima sicurezza possibile ai piccoli studenti di Malnate, da anni in città c’è la figura del nonno vigile.

Un sostegno agli agenti della polizia locale che svolgono il proprio lavoro di direzione del traffico negli incroci più pericolosi. Il ruolo del nonno vigile è quello di far attraversare la strada ai piccoli studenti senza correre pericoli, così da permettere loro di compiere il percorso da e per la scuola anche in autonomia.

Per questo è importante che i volontari siano il più possibile presenti.

Questo l’appello del sindaco Irene Bellifemine: