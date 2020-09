Il Comune di Varese cerca partner per organizzare il Natale, il bando è online

Il Comune di Varese ha pubblicato il bando relativo agli eventi per le prossime festività natalizie. L’amministrazione è al lavoro dunque per offrire alla città un Natale 2020 ricco di iniziative, in sicurezza.

«Anche quest’anno – spiega l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – non vogliamo rinunciare a rendere Varese sempre più attrattiva ma, con l’emergenza covid, è necessario organizzare il tutto nel miglior modo possibile. Cercando di mantenere vivo lo spirito adottato negli ultimi anni che ha visto la città essere davvero illuminata a festa e piena di eventi, dai Giardini Estensi al Sacro Monte. Per questo siamo al lavoro per costruire un progetto di qualità».

Attraverso il bando, il Comune individuerà il soggetto che, si legge nell’avviso: “avrà il compito di organizzare e gestire iniziative di carattere commerciale su aree pubbliche, accompagnate da eventi e allestimenti che animeranno e valorizzeranno il centro cittadino nel periodo pre natalizio e natalizio”.

L’obiettivo è quello di favorire l’incremento del flusso di pubblico a vantaggio generale dello sviluppo economico, commerciale e turistico della città. Gli eventi organizzati potranno essere caratterizzati da tematiche diverse ma dovranno avere un filo conduttore ben identificato, secondo una progettualità delineata con una visione coordinata, che dovrà tener conto del contesto cittadino e favorire il coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa. Il periodo individuato dall’amministrazione per le iniziative natalizie è tra il 14 novembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

I luoghi che potranno essere il palcoscenico del Natale 2020 sono piazza Monte Grappa con i mercatini e l’albero al centro della piazza che dovrà essere addobbato. I Giardini Estensi, nell’area normalmente occupata dalla tensostruttura, con la possibilità qui di organizzare uno spazio di intrattenimento e di animazione, con l’eventuale installazione della pista da ghiaccio, giostre a tema natalizio, casa di babbo natale e punti di ristoro. Altri mercatini o iniziative poi potranno essere organizzati in piazza S. Giuseppe e nell’area di via Donizetti, piazza Giovine Italia e via Rossini.

«La nostra idea è quella di offrire a Varese un grande Natale – prosegue l’assessore – ma applicando tutte le misure di sicurezza necessarie. Come abbiamo fatto per il periodo estivo durante il quale la città ha visto comunque svolgersi una grande quantità di eventi nel rispetto delle normative anti covid, così intendiamo fare anche per il natale, che sarà diverso dagli altri anni ma non per questo meno speciale».

Il bando del Natale è consultabile online sul sito del Comune di Varese e ci si potrà candidare fino al 7 ottobre 2020.