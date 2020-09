Una pedalata “Sul percorso della Mangia, bevi e bici”

Una giornata per vivere le bellezze del basso Verbano in sella alla bici. Domenica 13 settembre dalle 10 alle 17 si terrà “Sul percorso della Mangia, bevi e bici”: una gita su due ruote lungo l’itinerario della manifestazione ideata dalla Libereria nella Bottega del Romeo a Ispra.

«A causa dell’epidemia di Covid-19 – spiegano gli organizzatori Alessandra Doridoni e Lorenzo Franzetti – abbiamo deciso di inventare un nuovo evento: una pedalata attraverso uno dei percorsi più belli della “Mangia, bevi e bici”. Nel corso della giornata coglieremo l’occasione anche per presentare il nuovo progetto “Mangia, bevi e bici permanente”».

La pedalata comincerà da piazza San Martino a Ispra, di fronte alla Bottega del Romeo. Attraverserà località, paesaggi e monumenti affascinanti, luoghi suggestivi di grande pregio artistico e naturalistico, senza dimenticare una tappa alla scoperta dei prodotti locali. A concludere la giornata ci sarà poi un pic nic ai pratoni sul lungolago di Angera.

L’evento sarà a numero chiuso e si svolgerà nel rispetto di tutte le norme volte a ridurre il rischio di contagi. Per iscrizioni ed eventuale noleggio delle bici ci si può rivolgere alla Bottega del Romeo entro venerdì 11 settembre per telefono al numero 348 8516760 oppure via mail all’indirizzo lalibereria@bottegadelromeo.com.

“Sul percorso della Mangia, bevi e bici” è organizzato col patrocinio della Città di Angera e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Ispra.